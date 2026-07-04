狠嗆共產是邪惡威脅！川普狂言「痛擊伊朗」：讓他們放假7天辦喪事

▲美國總統川普3日在「總統山」拉什莫爾山發表演說。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國迎來建國250週年，美國總統川普於當地時間3日晚間親臨「總統山」拉什莫爾山發表演說，除了盛讚美國是歷史上最卓越國家、向共產主義公開宣戰，更大談軍事實力。他聲稱一天內就擊敗委內瑞拉、痛擊伊朗，還戲謔表示美國「人很好」，稱特別准許讓伊朗放假一週籌辦喪事，暗指伊朗最高領袖哈米尼遭美以空襲身亡一事。

根據《福斯新聞》、《法新社》，川普在這場長達30分鐘的國慶揭幕演說中火力全開。一開場他就站在華盛頓、傑佛遜、林肯與羅斯福等4位偉人雕像下，高調吹捧「美國例外論」（American exceptionalism），直言「蒙上帝恩典，美國是人類歷史上最卓越的國家」，強調走過250年的美國是地球上最古老的共和國，擁有最強大的力量。

引人注目的是，全新「空軍一號」在川普登台前特地飛越總統山上空，現場氣氛瞬間沸騰。川普隨即向群眾炫耀起全球軍事實力，大談美伊戰爭。他表示，「我們一天之內就擊敗了委內瑞拉，也狠狠痛擊了伊朗。他們現在急著想和談。」

川普更語帶嘲諷地提起今年2月伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遭美以聯軍空襲炸死的事件，戲謔稱美國「給了他們一週的喪假去辦葬禮」。

除了對外彰顯軍事肌肉，川普隨即將矛頭轉向國內，痛批近年有人試圖削弱美國精神、割裂歷史，並將「共產主義」定調為美國當前的致命威脅。川普情緒高昂地宣稱，共產主義在美國捲土重來，「這對我們國家的威脅，超越了一戰、二戰、珍珠港事件，甚至911恐攻！」

川普更痛批，共產主義就是「死亡、暴政與對邪惡的追求」，是憲法與美國的敵人。

▲美國總統川普與新亮相的「空軍一號」。（圖／達志影像／美聯社）

川普近來頻頻以「共產主義者」標籤攻擊2026年選舉的民主黨候選人，他也在現場向全美發出最後通牒，「你要麼效忠卡爾•馬克思（Karl Marx），要麼效忠美國；你要麼是共產主義者，要麼是愛國者，你絕對不可能兩者都是！」

他呼籲台下群眾「別讓他們浪費太多時間」，誓言美國公民將迅速擊敗共產主義。

演說結束後，川普留在現場與民眾觀賞黑山（Black Hills）夜空中的璀璨煙火，並預計於4日前往華盛頓特區的國家廣場發表另一場關鍵演說。川普在結尾感性說道，「你不一定要出生在這裡，但你必須熱愛我們的國家。這不是結束，這只是美國黃金時代的開始！」