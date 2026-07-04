手機借人超怕被偷看！iPhone「1功能鎖死App」　網推：超好用

▲開啟「引導使用模式」超實用。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

若臨時需要把iPhone借給別人，又不希望對方亂翻手機，其實可以開啟內建的「引導使用模式」，讓手機只能停留在目前指定的App中，必須輸入密碼或認證才能離開。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」也分享，工作時常用這招保護私人訊息，避免通訊軟體、薪水對話等隱私被看到。

「魚漿夫婦」在臉書粉專轉發一個iPhone實用技巧，當使用者把手機借給別人時，若只希望對方停留在目前這個App，就可以使用「引導使用模式」，避免對方亂翻手機內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

＊開啟步驟：設定→輔助使用→「引導使用模式」→點進去開啟即可。



＊想結束「引導使用模式」，可按三下側邊按鈕或主畫面按鈕，輸入密碼或是使用Face ID或Touch ID來解鎖。



「魚漿夫婦」直言，沒事當然不要隨便借人手機，但由於他的工作比較特別，有公務手機，常會在大樓裡拍攝緊急避難設施情況，以及機器運作狀況，因此公司會要求員工使用這類功能，把手機鎖定在指定App。

魚漿夫婦進一步說明，這樣對方只能看照片部分，不會看到自己平常閒聊時用的通訊軟體，尤其有時候會聊到薪水等比較私密的內容。若對方想使用其他App，就必須輸入密碼或進行認證才行，也提醒大家可作為保護隱私的參考。

薪水、私密對話不怕被看光！網推：超實用



文章曝光後，網友紛紛大推，「這個功能也太棒了」、「這也可以用於小孩身上耶，讓他不要亂點」、「玩音遊的時候很好用哦！不會不小心滑出去」、「結果老婆嗆：限你3秒解開」。

▼果粉也可以加入快捷鍵，可以一鍵開啟引導使用模式。（圖／記者劉維榛攝）

