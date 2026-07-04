日氣象廳：巴威明升級「猛烈颱風」　下週這天最靠近台灣

▲今年第9號颱風巴威。（圖／日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

今年第9號颱風「巴威」目前已進入快速增強階段。根據日本氣象廳最新資料，巴威颱風已升格為「強烈颱風」，並預測在明（5）日進一步進化為「猛烈颱風」。氣象專家更警告，巴威將在6日達到威力顛峰，美軍預測其瞬間陣風將猶如龍捲風般具破壞力，且下週五（10日）恐逼近台灣至沖繩一帶。

6日達威力顛峰 美軍估瞬間陣風「猶如龍捲風」

根據日本氣象廳發布的最新觀測數據，非常強的第9號颱風「巴威」4日上午9時位於楚克群島近海，以每小時約15公里的速度向西移動。

氣象專家補充指出，巴威預估將在6日（週一）白天通過塞班島附近時達到威力顛峰，預測中心氣壓為905百帕，最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風達每秒80公尺。

不僅如此，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）的預報更顯示，巴威在同一時間點的1分鐘平均最大風速將達每秒75公尺，瞬間最大陣風高達每秒90公尺。

專家警告，今年4月塞班島才剛遭受「猛烈」等級的第4號颱風重創，如今又有巴威逼近，當地必須對猶如龍捲風般的強烈陣風採取最高級別警戒。

下週五逼近台灣與先島群島 危險度恐大幅提升

針對巴威颱風未來的整體動向，氣象專家分析，它在通過塞班島附近後，直到下週中旬都會在菲律賓東方海面上偏西移動；隨後路徑將略微偏北，朝西北西方向前進。目前多數預測模式皆指出，巴威將在下週五（10日）左右，抵達台灣至沖繩先島群島一帶。

儘管預測顯示，巴威靠近台灣與先島群島時，強度會從「猛烈」等級稍微減弱，但仍極可能以「非常強」的威力逼近。雖然未來動向仍有變數，但先島群島一帶的危險程度恐將大幅提升，呼籲民眾密切關注最新颱風動態並提早防範。

梅莎將成熱帶低壓 聖嬰現象致颱風生成翻倍

另一方面，第10號颱風「梅莎」4日上午9時則位於北部灣，正以每小時約15公里的速度向北北西移動。不過氣象單位預估，梅莎颱風發展條件受限，預計在6日就會減弱為熱帶性低氣壓。

日本專家分析，今年受到海水溫度偏高影響，颱風生成速度明顯加快，數據顯示今年將發展成非常強的聖嬰現象。溫暖的海水在氣象學上創造了極度有利於颱風發展的溫床，導致半年內已有高達8個颱風生成，數量大約是往年同期的2倍。