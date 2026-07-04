離婚還簽性協議！傳訊「想要舔」裝GPS追蹤前妻　彰化噁男挨告

▲男子在前妻車上裝GPS定位追蹤，地院依「無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪」，判處拘役50日 。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名男子與前妻離婚後，不僅在對方車內偷裝GPS定位追蹤器，還頻繁傳送「我想要舔」、「來速戰速決」等性暗示訊息，甚至開車到前妻租屋處徘徊，讓前妻不堪其擾，憤而提告跟蹤騷擾及妨害秘密。檢方認定，性暗示訊息源自雙方離婚時的「性協議」，且男子經警告後已停止，不構成跟騷罪；但裝GPS偷窺行蹤，則判處拘役50日，可易科罰金。

被告去年離婚後，在某超商前，將GPS定位追蹤器放置在前妻右後方座位，前妻隔日察覺車輛有異，調閱監視器才發現遭裝設追蹤器，報警處理，由於前夫還狂打電話、傳送「我想要舔」、「來速戰速決」等性暗示訊息，甚至開車至其租屋處徘徊，前妻則提告跟蹤騷擾罪。

被告辯稱，打電話是為了找兒子聊天，但前妻都不接，還叫小孩掛自己的電話，自己才會一直打；「我想要舔」是語音輸入「我想要睡」時辨識錯誤；「來速戰速決」則因離婚後雙方約定，若有性需求可互相聯絡，且每次發生關係時前妻也常說要速戰速決，自己並沒有強迫對方。

檢方認為，兩人輪流照顧子女，被告打電話找小孩尚屬合理，傳送性暗示訊息雖不當，但源自雙方先前合意約定，且前妻也證稱離婚後仍與被告發生性行為，直到提告後被告即未再要求，將跟騷罪部分不起訴處分。但裝GPS偷窺行蹤部分犯行明確，判處拘役50日，可易科罰金。

被告到案後坦承犯行，法官認定其未能理性處理離婚後的相處問題，竟裝設蹤器侵擾前妻隱私；雖坦承錯誤，但至今未與前妻和解，不宜宣告緩刑。依刑法「無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪」，判處被告拘役50日，扣案的GPS定位追蹤器1個，依法沒收，全案仍可上訴。