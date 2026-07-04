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南新國中童軍赴日本群馬交流　7天6夜文化探索拓展國際視野

▲台南市南新國中辦理「2026南新國中童軍日本群馬文化探索之旅」，師生前往日本群馬縣展開交流活動。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市南新國中辦理「2026南新國中童軍日本群馬文化探索之旅」，師生前往日本群馬縣展開交流活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為拓展學生國際視野，深化跨文化交流與學習體驗，台南市南新國中於7月2日至8日辦理「2026南新國中童軍日本群馬文化探索之旅」，由校長黃美芳率領師生前往日本群馬縣，展開7天6夜交流活動。

此次行程結合童軍交流、文化參訪、自然探索及在地生活體驗，讓學生走入不同文化環境，學習尊重多元文化，並在互動交流中培養自主學習、團隊合作及跨文化溝通能力，展現台南學子的青春活力與良好素養。

▲台南市南新國中辦理「2026南新國中童軍日本群馬文化探索之旅」，師生前往日本群馬縣展開交流活動。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，教育是城市與世界接軌的重要力量，市府近年持續鼓勵學校推動國際交流，讓學生透過實地參訪與文化互動開拓視野、增進理解，培養尊重多元文化的態度。南新國中此次前往日本群馬縣交流，不僅延續台南與日本長期友好情誼，也透過教育交流深化雙方互動。

教育局長鄭新輝表示，童軍教育強調服務、合作、責任與實踐，是培養學生品格教育與生活能力的重要途徑。本次交流活動結合童軍精神與戶外探索，讓學生在團隊合作、問題解決及生活體驗中學習獨立思考與勇於挑戰，落實童軍「做中學、服務中成長」精神。

南新國中校長黃美芳表示，學校多年來深耕童軍教育，並積極推動多元學習與國際交流，希望透過教育旅行突破課堂框架，讓學生在真實文化情境中培養自信與國際觀。本次活動由日本水上町觀光協會正式發函邀請南新國中童軍團前往交流，象徵台南與群馬地方交流由城市外交延伸至教育與青少年交流，別具意義。

教育局表示，未來將持續鼓勵各校結合校本特色推動國際教育與童軍教育，透過多元交流與體驗學習，培養學生跨文化溝通能力、國際視野及實踐行動力，讓孩子自信走向世界。

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