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得罪舊勢力被傳「請辭烏龍」　李洋認改變要時間：盼把資源分選手

▲運動部長李洋出席「街舞小學校」活動開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲運動部長李洋出席「街舞小學校」活動開幕。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

運動部長李洋近日遭爆請辭，引起政壇關注。不過李洋受訪嚴正駁斥傳聞，表示相當錯愕，並直言「不太確定是不是有人在放消息」。據傳，是因為李洋大刀闊斧改革、整頓相關預算，引起體壇反改革派不滿。李洋今（4日）出席綠委吳沛憶舉辦的街舞小學校活動，會前也接受媒體聯訪，對於相關傳言，李洋表示，還是希望節省納稅人的錢、將一些制度落實，真正把資源分給選手、教練，這些改變肯定還需要一些時間，希望持續做這些事情。

▲運動部長李洋出席「街舞小學校」活動開幕。（圖／記者林敬旻攝）

去年9月9日，教育部體育署正式升格為運動部，李洋也成為首任部長，同時是史上最年輕的部會首長。近期卻是請辭傳聞四起，外界普遍認為與他整頓體育聯合辦公大樓有關，李洋要求11個不符合使用資格的協會或團體，必須在年底前從體育聯合辦公大樓搬離。不過，李洋隨後駁斥請辭消息，政院也出面力挺李洋。

李洋今出席綠委吳沛憶舉辦的「街舞小學校」活動，他還秀了一段Michael Jackson舞蹈，金牌部長的舞技略顯生疏。李洋受訪時表示，有請運動部部長室的視察教他，練了大概十分鐘，不知道剛剛有沒有跳得不太好，因為還沒有看到剛才跳舞的影片，跟球拍有點距離，自己學起來有點不太像。吳沛憶則在一旁鼓勵，蠻像的，下次多挑戰兩個八拍。

媒體也詢問，近日傳出被請辭，會不會擔心有得罪誰？李洋坦言，身為這個職務，還是希望可以真正節省納稅人的錢，把一些過去他身為運動員時，想要做的制度落實，讓這個環境更加美好。

李洋指出，這樣未來才可以真正把資源給到選手跟教練，包含防護員、物理治療師等等，都能順利地分配到資源。上任以來快要十個月，一直都在做這些事情，當然想做這些改變，肯定還是需要一些時間，需要一些力量去改善這些事情，也希望能夠持之以恆地做這些事情。

▲運動部長李洋出席「街舞小學校」活動開幕。（圖／記者林敬旻攝）

本文作者

杜冠霖

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