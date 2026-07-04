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台南攜手首爾地下街簽MOU　打造農產觀光海外推廣據點

▲台南市政府農業局與首爾地下街商家團體、台灣入境旅遊協會簽署三方合作備忘錄。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府農業局與首爾地下街商家團體、台灣入境旅遊協會簽署三方合作備忘錄。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


為提升台南國際能見度並深化台韓交流，台南市政府農業局今（4）日與韓國首爾地下街商家團體、台灣入境旅遊協會簽署三方合作備忘錄（MOU），市長黃偉哲親自出席見證。

▲台南市政府農業局與首爾地下街商家團體、台灣入境旅遊協會簽署三方合作備忘錄。（記者林東良翻攝，下同）
未來三方將以首爾地下街商店空間為平台，規畫設置台南農產、觀光、文化及城市品牌推廣據點，開展全新的城市海外行銷模式，讓台南特色更直接融入韓國民眾日常生活。


黃偉哲表示，韓國一直是台南重要的國際交流夥伴，也是台南積極拓展農產與觀光的重要市場。首爾地下鐵每日運量龐大，地下街商圈具備高度人流與宣傳效益，十分適合作為台南城市品牌推廣據點。

▲台南市政府農業局與首爾地下街商家團體、台灣入境旅遊協會簽署三方合作備忘錄。（記者林東良翻攝，下同）


他指出，今年6月訪韓期間曾拜會首爾地下街商家團體，雙方理念契合，也感謝商家積極支持，促成此次合作。未來將運用商圈既有設施，宣傳台南並推介、販售農特產品，吸引更多韓國民眾認識台南、購買台南好物。


黃偉哲表示，這項合作也有助帶動韓國旅客赴台南旅遊與消費，進一步促進地方經濟及觀光發展，並象徵政府、企業與民間共同推動跨國交流的新模式。▲台南市政府農業局與首爾地下街商家團體、台灣入境旅遊協會簽署三方合作備忘錄。（記者林東良翻攝，下同）


市府後續將整合各局處資源，規畫台南四季旅遊、美食文化、節慶、運動賽事及藝文展演等多元主題內容，讓首爾民眾每次經過地下街，都能看見不同面貌的台南。

▲台南市政府農業局與首爾地下街商家團體、台灣入境旅遊協會簽署三方合作備忘錄。（記者林東良翻攝，下同）
黃偉哲強調：「現在，我們把台南故事帶進韓國，未來，更期待把韓國朋友帶來台南。」市府也將持續深化農業、觀光、文化、運動及產業等多元合作，創造更多互利成果。

▲台南市政府農業局與首爾地下街商家團體、台灣入境旅遊協會簽署三方合作備忘錄。（記者林東良翻攝，下同）

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