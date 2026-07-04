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60歲阿嬤重返職場！變身超商店員　歸零學習迎來第二春

▲60歲的徐素珍從零學習POS收銀、咖啡製作及多元超商服務，她笑說：「歸零需要勇氣，但願意學就做得到。」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲60歲的徐素珍從零學習POS收銀、咖啡製作及多元超商服務，她笑說：「歸零需要勇氣，但願意學就做得到。」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

60歲的徐素珍曾在麗嬰房擔任銷售人員超過10年，6年前成為全職阿嬤直到孫子上幼兒園。她想重新踏入職場，卻發現重返就業並不容易。在斗六就業中心協助下，透過「五五就業獎勵」及「僱用獎助措施」，順利進入連鎖超商服務，靠著「歸零學習」重新找回工作成就感，也展開人生第二春。

徐素珍表示，2020年為減輕兒媳育兒壓力，決定放下熟悉的銷售工作，全心投入家庭照顧孫子。如今孩子已進入幼兒園，她希望重新工作，除了維持生活重心，也能補貼家用，希望找到一份日班工作，兼顧接送孫子上下學。然而求職初期並不順利，除了年齡因素外，不少工作需輪班，也讓她屢屢碰壁，加上離開職場多年，心裡難免感到不安與陌生。

在朋友介紹下，她前往斗六就業中心尋求協助。就業服務員評估她長年累積的服務業經驗，認為她待人親切、應變能力佳，適合第一線服務工作，因此媒合至連鎖超商任職，同時協助申請「五五就業獎勵」及「僱用獎助措施」，如今已穩定工作近一年。

徐素珍坦言，真正困難的不是體力，而是全新的數位化工作內容。從POS收銀系統、代收繳費、事務機操作，到現煮咖啡，每一項都必須重新學習，但她把這些挑戰視為新的生活樂趣，也因家人一路支持，讓她更有信心。

她說，每天學會一項新技能，就像替自己開啟一扇新的大門，「歸零需要很大的勇氣，但只要願意學，我相信一定做得到。」她也鼓勵與自己同齡、想重返職場的人，不要因年齡而退縮，只要跨出第一步，就有機會重新與社會接軌。任職超商後，她認真踏實的工作態度也深獲雇主肯定，不僅學習速度快，面對顧客總是笑容滿面，親切服務成為店內最受歡迎的員工之一。

斗六就業中心主任劉達源表示，勞動部持續推動中高齡及高齡者就業措施，其中「五五就業獎勵」針對年滿55歲以上、離開職場超過3個月，或45歲以上依法退休再就業者，只要穩定就業達一定期間，最高可領6萬元獎勵金；企業聘僱中高齡失業者，也可透過「僱用獎助措施」申請最長12個月補助，鼓勵企業打造友善職場，協助更多中高齡勞工順利重返就業市場。

▲60歲的徐素珍從零學習POS收銀、咖啡製作及多元超商服務，她笑說：「歸零需要勇氣，但願意學就做得到。」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六就業中心運用「五五就業獎勵」及「僱用獎助措施」，協助中高齡勞工重返職場，也鼓勵企業打造友善就業環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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