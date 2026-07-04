茶之魔手為何不會倒？33歲男曝「必買原因」　萬人懂：超難喝也買

▲原PO好奇茶之魔手到底哪裡好喝？（示意圖／ETtoday資料照）



記者劉維榛／綜合報導

服務態度勝於一切！一名人妻好奇發問，茶之魔手到底有什麼好喝，因為她和老公買過6杯，每次都喝兩口就丟。沒想到釣出33歲男網友神回，茶之魔手喝的從來不是飲料，而是店員一句「同學」，讓滿臉鬍渣、從事戶外工作的他瞬間被療癒，笑喊「你的飲料超級難喝，我都敢買」，意外吸引2.4萬人按讚。

一名女網友在Threads發文，好奇茶之魔手為何能到處展店還不倒，因為她累積至今買過3次，總共6杯飲料，卻每次都喝兩口就放棄，第二口還是抱著「這什麼難喝的東西？再喝一口好了」的心情才喝下去，因此認真求問大家，這間店到底魅力在哪。

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滿臉鬍渣被喊「同學」！他曝：含金量誰懂



文章曝光後，底下釣出一名網友幽默回應，他今年33歲、滿臉鬍渣，從事戶外工作，身上經常髒髒的，但每次去買飲料時，店員總會親切問他，「同學，今天要喝點什麼呢？」讓他瞬間被擊中，直呼「同學欸！誰懂這句『同學』的含金量。」

該名網友笑說，以他的形象，店員還敢喊出「同學」兩字，光是這份服務態度就足以讓他買單，「你的飲料超級難喝，我都敢買」，該篇回應意外引來2.4萬人按讚。不僅如此，就連美食作家林承彥也粉專分享類似經驗，表示自己39歲，巷口早餐店阿姨仍叫他「弟弟」，這聲弟弟對中年大叔的鼓舞，遠超過帥哥好幾倍，「她送上來的蛋餅就算整個碳化，我還是吃爛好不好。」