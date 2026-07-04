雲二監養黑水虻「吃廚餘變綠金」　收容人學科技農業拚更生

▲收容人學習黑水虻養殖技術，利用廚餘轉製有機肥料，落實循環經濟與綠色永續。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應廚餘去化及永續循環趨勢，法務部矯正署雲林第二監獄將環保與職業訓練結合，開辦「黑水虻養殖及應用班」，收容人不僅學習利用黑水虻分解廚餘，更進一步將蟲糞製成有機肥料，投入智慧溫室水耕蔬菜栽培，打造循環農業模式。雲林第二監獄盼收容人培養科技農業技能，增加未來復歸社會的就業競爭力。

雲林第二監獄表示，課程開辦源自去年11月非洲豬瘟疫情期間，國內廚餘管制趨嚴，監所面臨廚餘清運壓力，因此導入黑水虻養殖技術，利用黑水虻幼蟲快速分解廚餘，降低廢棄物處理負擔，同時將產出的蟲糞轉化為天然有機肥料，再運用於監內智慧溫室種植水耕蔬菜，形成資源循環利用，兼顧環保與農業教育。

結訓典禮在監所溫室旁舉行，現場展示黑水虻養殖設備、水耕蔬菜及循環農業成果。雲林第二監獄也感謝華懋科技股份有限公司捐贈黑水虻養殖及水耕蔬菜場設備，協助建置完整教學環境，讓收容人在監內即可接觸現代科技農業。

負責授課的南華大學助理教授吳孟昆表示，學員從完全沒有相關基礎開始，歷經系統化訓練後，如今已能熟練掌握黑水虻養殖、水耕栽培及環境管理等技術，不僅具備循環農業概念，也符合目前綠色產業的人才需求。

雲林第二監獄表示，本次課程除獲南華大學及國立屏東大學提供技術指導外，也結合雲林縣環保局、縣府農業處、虎尾就業中心及南亞科技等產官學資源，共同打造兼具環境永續與就業培力的職訓模式，未來也將持續推動符合產業需求的技能課程，協助收容人以一技之長迎向新人生。

▲雲二監結合產官學資源推動科技農業職訓，盼協助收容人培養一技之長，提升復歸社會就業能力。。（圖／記者游瓊華翻攝）