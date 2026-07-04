匹克球風靡銀髮族　雲林300長者開心體驗

▲來自雲林各鄉鎮逾300位長者齊聚體驗匹克球，在歡笑聲中享受運動樂趣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由運動部全民運動署、衛福部國民健康署、國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心及雲林科技大學共同舉辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，今（4）日上午登場，吸引來自雲林各鄉鎮銀髮健身俱樂部及社區照顧關懷據點逾300名長者齊聚，以近年風靡全球的匹克球運動，展開健康樂齡新生活。

活動現場安排暖身帶動、專業教學、趣味闖關及實地體驗，不少長者第一次接觸匹克球，在教練引導下揮拍擊球，現場笑聲與加油聲此起彼落。匹克球融合網球、羽球與桌球特色，因球速較慢、場地較小、衝擊力低且容易上手，近年成為高齡族群熱門運動，也被視為促進健康老化的新選擇。

立委劉建國表示，規律運動是延緩失能、降低慢性疾病風險及維持心理健康的重要方式，希望透過匹克球這項安全又有趣的運動，鼓勵更多長者走出家門，培養持續運動習慣，不僅提升肌力、平衡感及反應能力，也增加社交互動，讓健康促進融入日常生活。

運動部全民運動署長房瑞文指出，匹克球兼具低門檻、安全性高及互動性佳等優點，非常適合高齡者參與。此次透過嘉年華活動，讓長者從體驗中感受運動樂趣，進一步建立規律運動習慣，落實健康老化政策。

劉建國表示，近年積極爭取中央資源投入雲林，其中包括促成國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心設立，以及總經費約129億元的台大醫院雲林分院虎尾院區二期工程，未來將進一步提升高齡醫療、智慧照護及急重症醫療量能。他認為，高齡健康不能只依靠醫療照護，更需要結合運動、社區及科研力量，打造長者健康促進模式，讓更多長輩在熟悉的社區中健康、快樂、安心老化。

主辦單位表示，未來將持續串聯銀髮健身俱樂部、社區照顧關懷據點、學術研究及中央資源，逐步將匹克球健康促進模式推廣至全縣各鄉鎮，鼓勵更多長者培養運動習慣，提升健康餘命，打造友善高齡的幸福城市。

▲立委劉建國表示，規律運動是延緩失能、降低慢性疾病風險及維持心理健康的重要方式。（圖／記者游瓊華翻攝）