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活到老、動到老最佳寫照　雲林銀髮舞林大會師

▲各參賽隊伍融合社區特色與地方文化，穿上繽紛服裝熱情演出，現場宛如一場銀髮嘉年華。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲各參賽隊伍融合社區特色與地方文化，穿上繽紛服裝熱情演出，現場宛如一場銀髮嘉年華。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「活到老、動到老」是雲林長者的生活日常。雲林縣衛生局今（4）日舉辦「115雲林縣長者活躍老化競賽」縣內賽，8支隊伍、333名長者輪番登台，以舞蹈、律動、肌力展演及創意編排同場較勁，現場掌聲與歡呼聲此起彼落。其中最高齡參賽者高達96歲展現「越活越精彩」的樂齡精神。

雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、衛生局長曾春美及多位地方民代、鄉鎮長到場替長輩加油。張麗善表示，雲林65歲以上人口已占22.09%，正式邁入超高齡社會，縣府推動「愛老總綱領」，整合食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學十大面向服務，希望讓長者活得健康、快樂且有自信。

今年競賽邁入第三屆，以「銀得精彩 舞動樂齡」為主題，採影片初審及實體競賽兩階段辦理，共吸引28支隊伍、959名長者報名，比去年增加6隊，經評選後由8支隊伍、333名長者晉級今天決賽，角逐代表雲林參加全國中區競賽資格。

比賽中，各隊結合健康律動、肌力訓練與地方文化特色，不少長輩穿上色彩鮮豔的舞台服裝，自信地隨著音樂舞動，展現平日練習成果，也讓整座活動中心宛如一場銀髮嘉年華。張麗善笑說，看見長輩們神采奕奕、臉上洋溢笑容，就代表活動已經成功，也期待大家把最好的表現帶上全國舞台，替雲林爭光。

衛生局長曾春美表示，今年參賽隊伍共有5位90歲以上長者參與演出，最高齡96歲，充分展現「活到老、動到老」精神；值得一提的是，男性參與率也由去年的17%提升至20%，顯示越來越多男性長者願意走出家門，投入規律運動與團體活動，不僅有助維持身體功能，也在彼此陪伴中建立自信與成就感。

經過激烈競賽後，由雲林縣四湖鄉老人會勇奪冠軍，崙背康樂隊獲得亞軍，斗六聖心隊拿下季軍；另由莿桐健康不凡老隊獲最佳勇健獎、虎哩瀟灑虎哩嗨不老活力隊獲最佳造型獎、禪動人生隊獲最佳活力獎、四湖鄉樂齡學習中心隊獲最佳團隊獎、玩埤家族隊獲最佳創意獎。獲選隊伍將代表雲林縣參加國民健康署中區競賽，持續展現雲林樂齡長者健康、自信與活力的一面。

 

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