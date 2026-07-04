星宇航空藝術機「空山銀」交機　張國煒親駕明日抵台

▲星宇航空攜手空山基打造空山銀、空山金藝術機，董座張國煒赴法國參加空山銀交機典禮並駕機返台。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空攜手日本殿堂級藝術家空山基，打造「STARLUX AIRSORAYAMA」全球當代藝術機，兩架新世代Airbus A350-1000廣體客機披上空山基代表性的「金、銀」未來感塗裝，化身翱翔天際的空中藝術品。其中「空山銀」藝術機正式交機，由星宇董座張國煒親自執飛返台，為這架藝術新作完成首趟飛行。

星宇航空與空山基量身打造的機身編號B-58553的「空山銀」藝術機，於法國時間3日正式完成交機，為迎接星宇航空首架特別塗裝機抵台，星宇航空董事長張國煒率隊親赴法國土魯斯Airbus總部參與交機儀式，「AIRSORAYAMA Gold空山金」也驚喜現身，宣告藝術機的華麗篇章正式展開。

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張國煒也親自駕駛象徵藝術與航空工藝結合的「空山銀」從法國返回台灣，預計當地時間7月4日下午15:00起飛，台灣時間7月5日11:05抵達桃園機場，為台灣的天空帶回能翱翔天際的藝術品。

▲▼星宇航空與空山基打造「空山銀」、「空山金」藝術機。（圖／星宇航空）

星宇航空執行長翟健華表示，「本案籌備歷時三年，執行過程極為繁瑣，每一方在各項細節上皆展現出追求極致的堅持，最終成功將這份跨界美學實體化，為旅客帶來前所未有的視覺饗宴。」

Airbus商用飛機業務首席執行長Lars Wagner則指出，A350-1000 是星宇航空拓展長程航線的主力機型，在優化航線、降低油耗與碳排放的同時，提供旅客最舒適的體驗。Airbus非常驕傲能交付這架亮眼且獨特的AIRSORAYAMA藝術機，衷心期待看到這架絕美的飛機在天空中翱翔。

為慶祝「空山銀」返台，星宇航空推出「STARLUX AIRSORAYAMA A350-1000 1:200 飛機模型」，空山銀、空山金將一同於7月5日上午9時於星宇小舖首度開賣，7月6日將於形象門市開賣，7月11日亦將於免稅預購網béshopping上架，售價2,980元。