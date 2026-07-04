張麗善台西說明會端牛肉　長者健保補助、營養午餐免費成焦點

▲雲林縣政府在台西鄉舉辦縣政說明會，縣長張麗善向鄉親說明教育、社福及地方建設成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（3）日晚間在台西鄉舉辦「2026縣政說明會」，縣長張麗善率縣府團隊向鄉親報告近年施政成果，其中最受關注的包括明年起補助65歲以上長者健保費、今年9月全面實施國中小免費營養午餐等民生政策，希望減輕家庭及長者負擔。

張麗善表示，縣府近年持續改善財政，截至目前已累計減債101億元，縣民平均負擔債務由3.1萬元降至1.8萬元，讓更多經費投入教育、社福及基礎建設。

她指出，台西鄉近年持續推動多項地方建設，包括中山路老街再造、五條港休憩軸帶、友善釣魚平台、智慧綠色產業園區，以及雲2線、雲3線、158線、155線道路及橋梁改善工程，同時強化排水、防洪及護岸工程，希望提升地方生活品質，也帶動觀光與產業發展。

張麗善表示，台西過去因人口老化、就業機會不足而逐漸沒落，未來隨著台西智慧綠色產業園區推動，以及預計11月開通的麥寮港，可望帶動雲西地區產業發展，創造更多工作機會，吸引青年返鄉。

教育方面，她表示，縣府持續投資智慧教育，除推動AI及科技教育，也將自今年9月起全面提供國中、小學生免費營養午餐；此外，雖然中央未採納地方提出的健保補助方案，但縣府仍決定自明年起編列預算，補助65歲以上長者健保費，持續照顧長輩、減輕家庭負擔。

張麗善也提到，近年雲林家庭平均所得、可支配所得及農業產值均逐步成長，觀光人次也大幅提升，縣府將持續透過產業、交通及民生建設，打造更宜居的生活環境。

▲雲林縣政府在台西鄉舉辦縣政說明會，縣長張麗善向鄉親說明教育、社福及地方建設成果。（圖／記者游瓊華翻攝）