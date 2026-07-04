因10萬債務遭刺死！男曾擁雙槍藏「警察殺手」穿甲彈　黑歷史曝光

▲警方逮捕兩名涉嫌行兇的嫌犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄60歲傅姓男子今（4）日凌晨在住處遭人持刀刺傷身亡，警方追查發現共有5男1女涉嫌涉案，目前已逮獲2名男子，其餘4人仍在逃。據了解，死者傅男過去有毒品、槍砲、恐嚇等多項前科，曾因持有可擊穿防彈背心的「警察殺手」穿甲彈遭判刑入獄，未料出獄後僅因10萬元債務命喪刀下。

警方調查，傅男今天凌晨被友人發現倒臥住處，背部有刀傷，送醫搶救仍宣告不治，專案小組調閱監視器並循線追查，鎖定涉案車輛，以車追人，先後查獲39歲孫男、43歲薛男到案，另有3男1女涉嫌重大，目前正全力追緝。

▲5男1女搭電梯進入死者傅男的住處。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據悉，傅男背景並不單純，2012年間因毒品案遭通緝時，在高雄路竹遭警方查獲持有2把改造手槍及11發子彈，其中包括4發俗稱「警察殺手」的穿甲彈，因具有足以穿透警方防彈背心的殺傷力，引發外界關注。傅男當年因此遭判刑3年6個月，併科罰金8萬元，服刑後出獄，沒想到今日凌晨卻遭刺陳屍住處。

▲警方循線逮捕涉嫌行兇的薛男。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

落網的孫男、薛男警詢時均否認持刀行兇，供稱與傅男是朋友，案發當天因追討10萬元債務爆發衝突，兩人僅在一旁觀看，真正持銳器傷人的另有其人，目前仍在逃逸。不過，警方認為兩人供詞反覆，對案情避重就輕，正持續比對相關跡證，釐清實際犯案經過。

警方表示，全案目前朝傷害致死罪方向偵辦，除持續追查其餘4名涉案人到案外，也將進一步釐清債務糾紛是否為行凶主因，以及究竟是何人下手奪命，並已向檢方建請羈押到案的2名嫌犯。