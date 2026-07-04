人夫「沒一次戴套」小三墮胎3次嗨喊：讓我噴水　法官判賠40萬

▲苗栗一名小三經常在社群媒體曬恩愛，成為正宮提告。（示意圖，與當事人無關／記者周亭瑋攝）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗一名美甲師在25歲時，和男友阿傑(化名)結婚，婚後卻發現阿傑早就出軌31歲女子小芸，小芸還上社群媒體對美甲師嗆聲「我跟他拿了3個小孩…他沒有一次戴套」、「讓我高潮噴水」，並傳送猥褻照給美甲師與阿傑的未成年女兒，美甲師憤而將小芸告上法院。苗栗地院審理，判小芸侵害配偶權，要賠40萬元。可上訴。

正宮主張，她與阿傑在2020年1月結婚，卻發現阿傑早在婚前就出軌小芸，且小芸不斷將偷情的親密互動發上社群媒體，不僅稱呼阿傑「老公」，還發布兩人同床共枕、一同前往摩鐵，或是半夜去泡湯的照片，互動宛如熱戀情侶。

正宮發現，在她與阿傑新婚的那年10月，小芸就在IG發布對話，內容顯示阿傑說「我沒想過跟妳一直有個未來，我就不會打砲都X裡面」，小芸也回覆「我知道」，另外還有小芸說「你辛苦了晚上再給你兩次」，阿傑說「最近火氣大、都沒套、真沒套」，小芸應允說「好咩、我再幫你套」等語，都顯示兩人相約進行性行為。

正宮指出，小芸還在IG發布阿傑照片，搭配文字嗆「正宮，妳在懷孕的時候阿傑就跟我到現在了，我跟他拿了3個小孩，每次都內X，他沒有一次戴套，每次他都舔X，讓我高潮噴水」。直到2025年5月5日，還發布與阿傑的慶生照，內容提及與阿傑「愛情長跑7年」，可見兩人從2018年起就逾越一般男女分際。更令正宮無法容忍的是，小芸還在去年6月27日，將自己手抓阿傑生殖器的照片，傳給他們的未成年女兒觀看，正宮憤而提告對小芸求償50萬元。

全案審理時，小芸沒有出庭，只提出書狀答辯說，正宮早在2023年7月間，便透過社群軟體聯絡她，對話中稱她為「小三」，可見正宮早就懷疑兩人關係。更何況她將名下的車輛長期停在正宮的停車位上，正宮早就知道她的存在，甚至還使用過這輛車，但直到2025年10月才對她提告，請求權已超過時效。

不過法官認為，小芸明知阿傑已婚，還與他無套性交、口交、共枕床上、一同前往泡湯等，並稱呼阿傑為老公且前後交往長達7年，已破壞正宮的婚姻，既然侵害狀態繼續延續，應以不法侵害的行為終了時起算時效，因此正宮提告時仍未超過時效，判小芸要賠正宮40萬元。可上訴。