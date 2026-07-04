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搭火車朝1家3口噴辣椒水...害童狂哭　辯「只是警告」惡男判1年

▲新北黃男搭火車時認為遭踢腳，竟對一家三口噴灑辣椒水。（AI協作圖／記者葉品辰製作，經編輯審核）

▲新北黃男搭火車時認為遭踢腳，竟對一家三口噴灑辣椒水。（AI協作圖／記者葉品辰製作，經編輯審核）

記者葉品辰／新北報導

新北一名黃姓男子2025年搭乘台鐵區間車時，自認遭鄰座乘客踢腳、挑釁，竟在列車行經猴硐站至瑞芳站間，持辣椒水朝對方夫妻連續噴灑，甚至波及一旁年幼孩子，導致一家三口陷入混亂，孩童更當場嚇得放聲大哭。黃男雖辯稱只是拿辣椒水「警告」對方，否認有噴灑，但法院勘驗車廂監視器及民眾錄影後，認定犯行明確，依傷害罪判處有期徒刑1年。

判決指出，黃男於2025年9月6日下午4時43分，搭乘台鐵4191次區間車第8節車廂，列車行經猴硐站至瑞芳站途中，因認為鄰座乘客A男踢腳騷擾，雙方爆發口角衝突。黃男隨即從背包拿出辣椒水，朝A男及其妻子A女噴灑，造成A男眼睛紅腫、左臉頰灼傷、左耳及左頸紅腫，A女則受有眼睛、舌頭及左側頸部紅腫灼熱等傷勢。

黃男到案後否認傷害犯行，辯稱自己只是「把手舉起來警告他」他表示，因對方壓住他的背包，自己想離開時遭對方大聲嗆聲「阿你要怎麼樣」，擔心遭攻擊才拿出辣椒水防身，還反控自己遭對方抓住、壓制在椅子上毆打，甚至勒住脖子，讓他一度大喊「救命」。

不過，A男表示，當時遭黃男持續朝他的臉部噴灑辣椒水，「還一直說要噴到我眼睛瞎掉」，讓他當場相當害怕，因為年幼孩子也在現場，自己一邊遭攻擊、一邊還得擔心家人安全，妻子的臉、眼睛、脖子及左小腿都遭波及，黃男甚至直接對著他年幼的兒子噴，所幸妻子有把他護住，但孩子因此受到驚嚇放聲大哭。

法官認為，台鐵車廂監視器及民眾手機錄影能證明，黃男確實多次從背包取出辣椒水，至少數度朝A男、A女及其兒子噴灑，黃男否認犯行的辯解，與客觀證據明顯不符，不足採信。法院審酌，黃男僅因一時情緒失控，未理性處理車廂糾紛，反而持辣椒水攻擊他人，造成2名被害人受傷，其中A女事後甚至因此接受身心科治療；此外，黃男犯後持續卸責、否認犯行，也未賠償被害人損失，犯後態度不佳，因此依傷害罪判處有期徒刑1年。

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