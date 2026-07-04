中聯油脂致癌油「苯駢芘超標4倍」竄全台　台中地檢署分案調查

▲台中市食安處回收中聯油品下游產品。（圖／台中市食安處提供）



記者許權毅／台中報導

中聯油脂大豆沙拉油原料驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，台中市食安處昨日公布油品流向，包含大廠泰山、福壽、福懋都有製成油品，再往下游運送，截至昨日攔截回收13631公斤。台中地檢署表示，昨日已經分「他」字案偵辦，並且指派法務部調查局台中調查處，前往相關公司、機關調取資料查證釐清中。

台中市食安處指出，市府跨局處持續查核各通路，目前相關問題產品均已依規定下架，福壽累計回收5873公斤、福懋累計回收7758公斤，合計已回收13631公斤；至於泰山企業回收數量，則由源頭所在地彰化縣政府持續追蹤。台中市府也將持續追查後續流向，如發現不法情事，將依法裁處。

▲▼包含泰山、福懋、福壽製成的產品，都有使用到中聯油脂原料。（圖／台中市食安處提供）



食安處進一步說明，經比對福懋、福壽及泰山等3家公司提供的下游流向資料，扣除重複名單後，確認台中市共有53家下游業者曾進貨，目前均已完成問題油品下架，並同步辦理回收作業。市府也持續派員查核賣場及末端販售通路，確認公告中的問題油品均已完成下架，防堵問題產品持續流通。

社會局指出，轄管的6處社區照顧關懷據點、3家老人福利機構、2家身心障礙福利機構及1家兒少安置機構曾使用案內油品，均已立即停止使用；全市159家醫療及照護機構也已完成回報，除1家產後護理之家委外月子餐業者曾使用相關油品外，其餘均未使用案內問題油品。

教育局表示，全面清查校園午餐使用情形，確認共有2家團膳業者於今年4月至6月間曾使用相關油品，供應7所高中、4所國中、13所國小及1所實驗教育機構，共24所學校及1家實驗教育機構，已第一時間要求相關業者立即停止使用、完成封存並更換合格油品，同時保存進貨及使用紀錄，配合衛生單位調查，並通知校方主動向家長說明，全力守護學生食安。

