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中國「天才少女」被指論文抄襲　反控對方「造黃謠」

▲大陸天才少女作家蔣方舟。（圖／CFP）

▲「天才少女」蔣方舟。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

有「天才少女」之稱的中國大陸作家蔣方舟近日被清華大學哲學系教授肖鷹指控論文造假與抄襲。對此，蔣方舟4日在個人微信發文反駁，強調肖鷹的指控嚴重失實，並反控肖鷹對她長期網暴、造黃謠、污衊式舉報。

蔣方舟表示，肖鷹教授對她的碩士論文列出了23項造假指控，其中，大量指控嚴重失實，包含把常識性說明當作抄襲、把真實引文當作編造、用AI聊天截圖當作證據、把情節概括當作造假，把正常引用當作編造、還把個人看法當作學術標準。

蔣方舟更要求肖鷹停止對她的網暴、造黃謠和造謠污蔑，「自2025年7月起，肖鷹以其實名認證的微信公眾號『肖鷹美學』為主要陣地，對我實施了長達一年、至今仍在持續的系統性網路暴力。」

蔣方舟說，肖鷹的行為包括造黃謠、編造、散布針對她的涉性謠言；公開羞辱她的家庭成員；非法獲取並公開散播她及其他在校學生的學號等個人資訊；以嚴重失實的「學術打假」為名，對她進行持續的名譽侵害。

其中，造黃謠的部分，蔣方舟特別指出，肖鷹以極其猥瑣的方式暗示她和其他工作夥伴、文壇前輩之間存在不當關係，「這類內容沒有任何事實依據，純屬對一名女性作者最惡毒的性羞辱。以『性』為武器攻擊女性，是網暴中性質最為惡劣的一種。更不應該是一個大學教授對其所畢業學校的學生所為。」

蔣方舟說，自己作為清華大學畢業生，一名在職教授動用其學術身份與平台影響力，對畢業的學生進行長達一年的公開羞辱與謠言攻擊，這已遠遠超出學術批評的範疇，「我在校期間從未選修肖鷹教授的任何課程，與其素無往來，亦無任何私人恩怨。」

蔣方舟還說，針對肖鷹教授的一系列網暴、造黃謠、洩漏隱私的行為，她會通過正式管道向清華大學相關機構提交資料，也會保留依法維護名譽權、隱私權和人格尊嚴的權利。

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