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強颱巴威恐穿台！北市嚴陣以待　建議準備3天乾糧飲用水

▲▼巴威颱風眼清晰可見、眼牆完整且對稱。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲巴威颱風眼清晰可見、眼牆完整且對稱。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者陳家祥／台北報導

今年第9號颱風「巴威」已增強為強烈颱風，最新衛星雲圖顯示颱風眼清晰可見、眼牆完整對稱。台北市災害防救辦公室呼籲民眾把握這二天周末假日空檔，提前做好各項防颱防災準備，包括清理排水溝避免堵塞，並準備沙包、防水閘門等，也建議備妥至少3天份的乾糧與飲用水。

台北市災害防救辦公室表示，在環境方面，民眾可先將陽台盆栽、廣告看板等懸掛物固定或收妥，同時清理住家陽台、頂樓排水孔及周邊排水溝，避免因雜物阻塞而造成積淹水。若住家位於低窪地區，請提前準備沙包，並測試居家防水閘門功能是否正常。

災防辦建議民眾，家中應預置緊急避難包，備妥至少3天份的乾糧與飲用水，並檢查手電筒、行動電源等照明通訊設備，以備停電時掌握即時災情。

災防辦也提醒民眾，可多利用市府目前提供的多管道資訊服務，如「防災台北」網站（eoc.gov.taipei）可查詢最新氣象、淹水潛勢及避難收容等重要資訊，也可透過智慧型手機下載安裝「台北市行動防災App」；加入「台北市政府Line官方帳號」，可即時收到停班停課、水情動態、水閘門啟閉及紅黃線開放停車等第一手推播訊息；加入「戀戀水綠台北水利」LINE官方帳號，完成個人化訂閱後，當豪雨、颱風或短延時強降雨發生時，該系統將依訂閱位置主動推播相關警戒資訊，如雨量警戒通知、積淹水預警通知等。

災防辦強調，雖然目前對於5日後的颱風預報路徑不確定性高，但巴威颱風無論是否將直接影響台北市，因其整體環境寬廣，預估9日起台北市將受其外圍環流影響，降雨機率增加。

尤其目前正值暑假期間，家長都會預先規劃出遊行程，因此請民眾務必密切留意最新氣象資訊，在颱風接近前後，盡量留在家中避免外出，切勿前往山區觀光或沿海地區進行觀浪、釣魚等戶外活動，以免發生受困等危險。

▲▼巴威颱風各國預測路徑。（圖／中央氣象署）

▲巴威颱風各國預測路徑。（圖／中央氣象署）

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