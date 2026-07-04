去玩小心！日本人曝東京出現怪團體　路上攔人提「交換包包」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣人赴日旅遊相當頻繁，不少人也認為日本治安良好，但也要小心怪現象。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日提醒，東京近期出現一種奇怪的搭訕方式，有陌生人會突然攔下路人，開口詢問「要不要交換包包？」相關話題已在日本網路累積超過3000萬次觀看，也引發大批網友討論。雖然一般觀光客遇到的機率不高，但若會說日文，仍要提高警覺。

魚漿夫婦在臉書分享一名日本女網友的經歷，對方表示，日前走在東京歌舞伎町時，突然有好幾名男子上前搭訕，先問她包包是從哪裡撿來的，接著又表示，「我這個包包是百元商店買的，要不要跟我交換？」讓她當場一頭霧水。

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女子透露，沒想到之後又遇到相同情況，走在路上再次被陌生人攔下搭話，因此懷疑這並非個案，而是有組織性的行動，只是不清楚背後真正目的為何。

魚漿夫婦表示，這起事件近日在日本社群引發熱烈討論，相關貼文累積超過3000萬次觀看。雖然一般赴日旅遊的遊客不一定會遇到，但不少台灣旅客日文能力不錯，若被發現能以日文溝通，可能更容易成為搭訕目標。此外，除了歌舞伎町之外，澀谷等地區也曾傳出類似情況，提醒民眾赴日旅遊時仍應留意自身安全。

消息曝光後，也引發不少網友討論，有人認為，看起來像是心靈課程或傳銷團體的搭訕手法；也有人猜測，可能是利用搭話轉移注意力，藉機行竊或進行詐騙，提醒民眾若遇到陌生人主動攀談，應提高警覺，避免與對方過多接觸。