連這也漲！日本「色色產業」成本狂飆　情趣娃娃、泡泡浴變貴了

圖文／鏡週刊

美伊衝突雖然逐漸降溫，但荷莫茲海峽航運仍未完全恢復正常。隨著全球能源市場持續動盪，日本也在戰爭爆發後出現連鎖性的漲價潮，從營建材料、包裝用品到日常消費品皆無一倖免，而外界普遍預期，原油供應緊張的真正衝擊，將在今年夏天之後全面浮現。

《日刊SPA！》報導，在這波成本壓力的外溢效應中，一個較少被注意卻高度依賴石化原料的領域「成人產業」，正悄然站上漲價前線。多方採訪顯示，從成人用品到相關服務業，整體價格結構正面臨全面重組的壓力。

國際能源署報告指出，全球原油供應可能要到2027年前後才有望恢復穩定。在這樣的長期不確定性下，業界普遍認為，成本上漲不會只是短期波動，而是結構性壓力。

首先受到影響的是保險套產業。全球大型製造商馬來西亞康樂（Karex Berhad）已在4月示警，若中東局勢持續干擾原料供應與物流運作，產品售價可能上調最高3成。業界人士指出，日本部分大廠在馬來西亞設有生產據點，因此難以完全避開衝擊。天然橡膠本體之外，包裝材料、潤滑劑以及超薄型產品所使用的聚氨酯，皆與石油化工原料高度相關，使得價格傳導效應更加明顯。

不只基礎耗材，成人用品市場同樣出現連鎖反應。1名東京都內店鋪負責人表示，過去即便成本上升，多數業者仍選擇自行吸收，但隨著其他產業陸續調價，壓力已經無法再被壓抑。他指出，一旦批發成本上升約1成半，零售端就可能被迫提高約3成售價，部分潤滑產品已從約700日圓上調至接近900日圓（約新台幣176元）。

製造端的壓力則更加直接。以電動情趣用品為例，開發者表示，包括TPR（熱塑性橡膠）、矽膠與塑料在內的主要材料全面上漲，加上包裝與印刷成本增加2到3成，使整體製造成本持續攀升。由於多數工廠僅能維持數月原料庫存，部分業者已開始面臨供應吃緊甚至缺貨的風險。

在這樣的背景下，部分廠商已被迫調整經營模式。過去常見的促銷備貨策略逐漸縮減，業者改採保守進貨方式，只集中採購暢銷品項，以降低庫存風險。

至於市場關注的情趣用品知名品牌TENGA，雖曾傳出缺貨風聲，但官方對外保持低調未多作回應。業界普遍預期，其產品同樣難以避免成本上升的壓力。

另一方面，情趣娃娃市場已率先反映漲價趨勢。部分代理商已宣布調漲約1成售價，並將原因歸因於國際原油上漲。業者指出，在戰爭爆發前，製造成本約占售價三分之一，如今已攀升至接近一半甚至更高，使得部分公司不得不取消接單生產模式，改採現貨備貨方式以降低風險。

成人服務產業同樣感受到壓力，其中以男性紓壓按摩最為明顯。業者透露，店內備品已開始降級，飲料從較高級的天然水、能量飲改為廉價礦泉水，而營運策略則轉向調整指名費與交通費來維持價格穩定。

實際成本面上，按摩用精油價格已明顯上漲，部分5公升產品從約4,600日圓漲至5,600日圓（約新台幣1,096元），漲幅接近2成。連帶影響洗浴用品與一次性耗材，使部分店家不得不將課程費用小幅調升。

業界人士指出，不僅耗材價格上升，連飯店合作端也開始削減備品供應，整體服務條件正在同步縮緊。

此外，高級泡泡浴與部分風俗業者也開始調整價格，部分熱門店鋪甚至出現單次服務上漲數千日圓的情況。消費者則面臨是否降低消費等級或減少頻率的選擇壓力。

連鎖影音休憩業者與汽車旅館也陸續宣布調整價格，反映的不僅是能源成本上升，也包括人力成本與日圓貶值帶來的雙重壓力。

在物價全面上升的背景下，從日用品到娛樂消費皆受到波及，連帶使「色色消費」整體成本不斷墊高。對消費者而言，如何重新調整娛樂支出，已逐漸成為現實課題。

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