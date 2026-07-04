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中壢警員「頭部中彈」倒血泊！送醫搶命中　張善政赴院慰問

▲▼中壢區興國派出所傳槍響，有員警頭部中彈，張善政4日前往慰問。（翻攝自張善政臉書）

▲中壢區興國派出所傳槍響，有員警頭部中彈，張善政4日前往慰問。（翻攝自張善政臉書）

記者沈繼昌、郭玗潔／桃園報導

桃園市中壢區興國派出所昨(3日)上午11時35分驚傳員警頭部中彈，同仁聽到槍響隨即上3樓查看，驚見該員警已倒臥血泊中，連忙將人送醫搶救。市長張善政今天上午前往醫院探望，表示市府會全力協助該員警的醫療與後續照顧，並承諾將協助警局，把第一線同仁的勤務負荷調整與心理支持，當成最重要的事來執行。

警方指出，中彈的30歲張姓員警為2016年12月分發至中壢警分局興國派出所服務迄今，服務年資近10年，近五年考績均列甲等，平時工作表現正常，突發本案，同仁均感震驚。至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

張善政於今天上午前往醫院探望員警，表示「看到他的父母和太太焦急守候，我握著他們的手，心情同樣沉重，一時說不出太多話，只能讓他們知道，市府和警察局會一直都在」。

張善政指出，這名年輕員警是同事眼中最可靠的夥伴，認真負責、盡忠職守，許多陪同前來的同仁們，眼眶都是紅的。他也向家屬承諾，市府會全力協助員警的醫療與後續照顧，也會協助警察局，將第一線同仁的勤務負荷調整、心理支持當作最重要的事來做，「期盼這位同仁能夠挺過難關，也期盼每一位警察，都能平平安安回家」。

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