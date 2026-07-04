官兵也中鏢！致癌毒油流入國軍　國防部急下令：各單位停用

▲致癌油食安風險擴大。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

中聯油脂旗下大豆沙拉油自主檢出有致癌疑慮的「苯駢芘（Benzo[a]pyrene，BaP）」超標4倍，台中市食品藥物安全處已勒令業者停工，並公布下游流向，其中包括泰山、福壽、福懋等知名大廠，總計共1300公噸油品流入市面。也影響到國軍。對此，國防部回應，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求副供中心下架及送驗；國軍各單位均已停止使用，賡續掌握食藥署網站公布的各項資訊，主動查察。

根據食藥署表示，中聯油脂通報其出產的「大豆沙拉油」檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，該批油品已流向泰山、福壽及福懋等3大油廠，總計15款產品受到影響。第二波稽查昨晚出爐，全台至少300家業者受影響，包括味全、金色三麥、國防部福利事業管理處等單位。

台中市食安處表示，中聯油脂問題大豆沙拉油原料共約1300公噸，流向泰山、福壽、福懋等油廠製成相關產品。經持續追查，目前確認問題油品仍維持18項產品，但涉及批號已增加至30個。福懋出貨下游維持全國共138家業者，福壽全國供應業者則從86家增加至149家，另掌握泰山企業出貨至台中市下游業者共13家。

受影響業者也包含國防部福利事業管理處等，食安風險擴大。國防部回應，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求副供中心下架及送驗；國軍各單位均已停止使用，賡續掌握食藥署網站公布的各項資訊，主動查察。

▲▼中聯致癌油回收，食藥署7/3記者會說明。（圖／食藥署提供，點圖放大）