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香港立法會議員酒駕辭職　議長：體現承擔責任

▲▼香港立法會議員黃錦輝酒駕辭職。（圖／翻攝黃錦輝臉書）

▲黃錦輝在政界、學界都有亮眼表現。（圖／翻攝黃錦輝臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港選委界立法會議員、香港中文大學工程學院副院長黃錦輝因涉嫌酒駕被捕，已於日前宣布請辭。立法會主席李慧琼表示，黃錦輝辭職已體現他承擔責任，相信稍後案件會依法依規審理。

香港中文大學一處停車場6月29日深夜發生交通意外，一名66歲男子駕車連續撞了兩輛車，警方到場之後進行酒測，男子未能通過，被以酒駕逮捕。

隨後，有媒體報導肇事男子為香港中文大學工程學院副院長，同時也是立法會議員的黃錦輝。

黃錦輝承認酒駕，並於7月3日發出聲明請辭，根據香港電台報導，黃錦輝在聲明表示，就近日所涉及的交通事件，為社會及立法會帶來困擾，他深表歉意。

黃錦輝指出，警方正調查事件，他已將事件交由律師處理，未能作進一步回應。黃錦輝還說，自己過去3年多在立法會工作，為公眾服務，深感榮幸，意義重大，獲益良多。

黃錦輝強調，雖然離開立法會，但他對服務社會的初心和熱誠不變，日後將在不同的崗位上繼續為公眾、為香港努力。

立法會主席李慧琼4日出席一場活動時表示，理解市民對立法會議員有很高要求，此次事件引起社會很大討論，她過去幾天一直忙著處理此事。

李慧琼說，黃錦輝辭職已體現承擔責任，相信稍後案件會依法依規審理。

李慧琼強調，每位立法會議員都知悉社會對議員或公職人員有很高期望，期望所有議員從今次事件中，汲取經驗教訓，更謹慎要求自己工作方面要盡職，更嚴謹要求自己的行為。

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