鼓勵種田也做保育！花蓮推動生態服務給付　最高7萬

▲▼花蓮縣政府將於7月7日至17日在花蓮北、中、南區辦理8場說明會及資料庫操作課程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵農友在農業生產的同時兼顧生態保育，花蓮縣政府持續推動「115年花蓮縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，透過生態服務給付機制，支持農友維護友善棲地、營造生物多樣性環境，讓農田不只是生產糧食的場域，也是野生動植物的重要棲地。

花蓮縣政府表示，將於7月7日至17日在花蓮北、中、南區辦理8場說明會及資料庫操作課程，並自7月7日起至7月31日受理申請，歡迎符合資格的農友踴躍參與。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有豐富的自然環境與多元生態資源，長期推動有機及友善農業，希望在發展農業的同時，也兼顧環境保育與生物多樣性。生態服務給付不只是提供補助，更是鼓勵農友透過友善耕作，共同守護淺山、水田及濕地等重要棲地，讓農業生產與生態保育相輔相成，攜手打造農業、生態與生活共好的永續環境。

農業處表示，今年度生態服務給付計畫以「棲地維護」、「棲地營造」及「棲地成效」三大項目為主軸，鼓勵農友維持水田及水梯田友善耕作環境、營造多元棲地，並透過生態觀察及物種紀錄，共同守護重要棲地與瀕危物種。符合計畫資格並完成相關工作項目的農友，最高可申請新台幣7萬元生態服務給付。

本計畫申請對象為吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉等範圍內實施，種植水田或水梯田且符合申請資格的農友。凡符合計畫規定，且未領取相同性質補助者，皆可提出申請。

農業處長陳淑雯表示，為協助農友了解計畫內容及申請流程，今年特別規劃8場說明會及資料庫操作課程，除說明補助內容、申請方式及注意事項外，也將協助農友熟悉生態觀察紀錄及指定資料庫操作，希望降低申請門檻，讓更多農友願意投入友善耕作，讓農田在生產優質農產品的同時，也成為孕育生物多樣性的友善環境。

說明會將自7月7日起陸續於吉安、壽豐、光復、瑞穗、卓溪、玉里、豐濱及富里等地辦理，歡迎農友就近參加。

相關場次資訊及申請方式可向花蓮縣政府委託執行單位睿勝專案教育有限公司洽詢，受理申請期間自7月7日起至7月31日止，洽詢專線（02）7742-0448分機13。

預定場次、時間及地點如下：

(1) 7月7日（星期二）上午說明會時間09:00~12:00、下午資料庫課程時間13:00~15:00，地點：花蓮縣吉安鄉吉安路二段116號，吉安鄉公所簡報室。

(2) 7月8日（星期三）上午說明會時間09:00~12:00、下午資料庫課程時間13:00~15:00，地點：花蓮縣壽豐鄉壽豐村壽山路26號，壽豐鄉公所第一會議室。

(3) 7月9日（星期四）上午說明會時間09:00~12:00、下午資料庫課程時間13:00~15:00，地點：花蓮縣光復鄉中華路257號，光復鄉公所二樓會議室。

(4) 7月10日（星期五）上午說明會時間09:00~12:00、下午資料庫課程時間13:00~15:00，地點：花蓮縣瑞穗鄉成功南路19號，瑞穗鄉公所二樓會議室。

(5) 7月14日（星期二）上午說明會時間09:00~12:00、下午資料庫課程時間13:00~15:00，地點：花蓮縣卓溪鄉83-3號，玉山國家公園卓溪南安遊客中心視聽室。

(6) 7月15日（星期三）上午說明會時間09:00~12:00、下午資料庫課程時間13:00~15:00，地點：花蓮縣玉里鎮中正路148號，玉里鎮公所第一會議室。

(7) 7月16日（星期四）上午說明會時間09:00~12:00、下午資料庫課程時間13:00~15:00，地點：花蓮縣豐濱鄉靜浦村218號，豐濱鄉靜浦文化健康站。

(8) 7月17日（星期五）上午說明會時間09:00~12:00、下午資料庫課程時間13:00~15:00，地點：花蓮縣富里鄉中山路376號，富里鄉公所大會議室。

