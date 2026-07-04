不管保護令！報復前妻嗆「我現在就去砍妳」　基隆惡男6罪起訴

▲保護令也攔不住！基隆恐怖男跟蹤、恐嚇前妻，揚言「我現在就去砍妳」遭起訴。（示意圖／達志影像）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名黃姓男子因家暴前妻，遭法院核發保護令，命其不得聯絡、跟蹤或騷擾前妻，未料黃男竟無視保護令，在短短2個月內持續展開報復，不僅傳訊恐嚇、跟蹤騷擾，還盜刷前妻電信帳單、試圖登入網銀，甚至將前妻及其友人的個人資料公開於社群平台並揚言「我現在就去砍妳」。基隆地檢署偵查終結，依違反《家庭暴力防治法》、違反《個人資料保護法》及恐嚇、強制等罪嫌提起公訴，並請求法院分論併罰。

起訴書指出，黃男於2025年2月對前妻施暴，法院隨後核發保護令，禁止其接觸、跟蹤或騷擾前妻。然而，黃男收到保護令後仍持續違法，不僅透過LINE傳送騷擾訊息，還擅自以前妻手機門號申請支付電信帳單，並多次嘗試登入前妻的網路銀行帳戶，所幸均未成功。

檢方調查，黃男之後更變本加厲，幾乎每天以電話、FaceTime及簡訊疲勞轟炸前妻，並在Instagram（IG）公開前妻的身分證、護照等個人資料，還留言恐嚇：「妳再不出來面對，我就公開妳跟那些男人的對話紀錄」、「我現在就去砍妳，快報警」。

除了前妻外，前妻的陳姓女友人也遭波及。黃男在臉書限時動態標註陳女，公開其手機號碼及住址，並留下「我到了，開門」、「不死不休」等內容，導致前妻及陳女心生畏懼，向警方報案。

檢方指出，黃男8月間還前往前妻住處，拔除住家大門網路線造成斷網，並騎乘機車尾隨前妻，發現前妻搭乘友人轎車後，竟在當街以機車攔阻，不讓對方離開。

基隆地檢署認定，黃男涉嫌恐嚇、強制、違反保護令及違反《個人資料保護法》等犯行，包含4次違反保護令及2次非法利用個人資料等犯罪事實，依法提起公訴，並請求法院分論併罰。

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