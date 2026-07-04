中國「天才少女」蔣方舟被指論文造假

▲「天才少女」作家蔣方舟。（圖／CFP）



文／中央社

曾有「天才少女」之稱的中國青年作家蔣方舟傳出論文造假，北京清華大學教授肖鷹昨天在微博列出詳細表格指蔣方舟在中國人民大學的文學碩士學位論文涉嫌嚴重造假、抄襲及編造。

香港明報今天作了上述報導。肖鷹發文表示，他在審查蔣方舟的文學碩士論文後發現，全篇從摘要開始便錯誤百出，全文20個註釋無一符合學術規範，當中16個不吻合來源文獻。

肖鷹說，審查顯示，論文共有10處抄襲及11處編造、篡改，例如論文引用國外著作時，書名、譯本出版年代都寫錯。

肖鷹表示，他自去年8月起多次實名舉報，今年4月向中國人民大學文學院提交舉報信，校方告知已啟動學術不端調查，承諾按規定在90個工作天內完成。距他首次公開舉報已10個多月，校方調查也已進行近3個月，至今仍未公布結論。

37歲的蔣方舟7歲開始寫作，9歲出書、12歲成名，19歲獲北京清華大學破格錄取，23歲任陸媒新周刊副主編。

蔣方舟去年以來傳出抄襲醜聞，中國新聞週刊去年6月報導，部落客「抒情的森林」在蔣方舟的作品中發現了和作家卡繆、閻連科、納博科夫等人作品、談話中一模一樣的詞句。

多所中國大學的學者近期接連遭檢舉論文造假，引起廣泛關注，官媒新華社稍早前也發文批評眾多論文數據荒誕粗糙的情況，並稱掛名風氣盛行、研究假手於人。