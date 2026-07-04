川普想「轟炸北韓」解決核問題！金正恩憂遭斬首　連忙會晤習近平

▲川普向習近平透露，他想採「伊朗模式」解決北韓核武問題。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日媒引述情報人士的說法透露，美國總統川普今年5月與中國國家主席習近平會晤時，曾表示將採「伊朗方式」解決北韓核武問題，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩得知消息後，擔心遭美方斬首攻擊，因而緊急向中國尋求安全保障，同意讓中國海軍使用北韓日本海沿岸海軍基地，換取中國能與北韓共同應對危機。

日本朝鮮半島問題專家、遭北韓綁架日本人自救會會長西岡力透過日媒《產經新聞》撰稿分析，今年5月川普赴北京與習近平進行會談後，習近平於6月8日至9日罕見出訪平壤，是時隔7年再度出訪，與金正恩進行會談。他認為，習近平並未要求金正恩訪中，反而是親自出訪北韓，背後可能涉及雙方事前達成的軍事協議。

情報人士透露，川普當時主動向習近平表示，將採取「伊朗方式」處理北韓核武問題，意指仿效美國與以色列針對伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）所採取的軍事行動，對北韓發動斬首作戰。

▲習近平以北韓作為談判籌碼，以默許作為條件，換取美國不干涉台灣問題。（圖／路透）

該名情報人士更爆料，習近平將北韓作為換取統一台灣的籌碼，表示在美方不干預中國與台灣問題的前提下，將對此抱持默許立場。

西岡力表示，北韓透過某種管道取得相關情報後，金正恩因擔憂自身安全，遂要求一旦美國對北韓發動軍事攻擊，中國不應袖手旁觀，而應與北韓共同對應；作為交換條件，北韓同意中國海軍使用位於日本海（南北韓稱為東海）沿岸的海軍基地。

西岡力指出，在習近平出訪平壤、與金正恩進行會談時，朝中兩國的國防部長也共同出席，官方公布雙方討論深化軍事交流，與情報人士所提供的內容相互吻合。

▼北韓最高領導人金正恩得知，美國計畫展開斬首作戰。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平6月8日出訪平壤，與北韓領導人金正恩會晤。（圖／翻攝自朝中社）

不過，西岡力也質疑外界認為朝中關係回暖後，北韓經濟已開始復甦的說法。他引述一名脫北的北韓前高層人士的說法，指出目前美元兌換北韓貨幣匯率已升至1美元兌8萬朝鮮幣，「朝鮮（北韓）貨幣已經成為廢紙」，糧食、藥品、肥料與石油等民生必需品價格持續飆升，人民生活仍十分困苦，至今也未聽聞中國擴大投資或貿易的消息。

西岡力分析，此次朝中峰會很可能僅聚焦軍事合作，而非經濟援助。他指出，目前中國透過地下管線供應北韓的石油仍僅恢復至平時約3分之1，中國商品尚未重返北韓民間市場，也未恢復中國觀光客赴北韓旅遊，顯示北韓經濟並未如部分海外媒體所稱出現明顯改善。

至於美朝關係，西岡力引述情報人士說法，指出北韓目前仍希望透過與美國談判，爭取鬆綁聯合國對北韓實施的經濟制裁，原因在於制裁已成為北韓取得日本大規模經濟援助的主要障礙。

他認為，北韓依舊對日本資金抱持高度興趣，而金正恩近期雖公開批評美國與日本，卻未點名川普與日本首相高市早苗，顯示北韓並未完全關閉與美日兩國對話的大門。