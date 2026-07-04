致癌油狂燒！攤商喊「它絕不能出事」　網抖：全台外食恐沒東西吃

▲沙拉油驗出致癌物，人心惶惶。（示意圖／記者洪巧藍攝）



記者劉維榛／綜合報導

中聯油脂大豆沙拉油原料驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發食安疑慮，消息曝光後，餐飲業者也緊急在Threads發文喊話「美食家你要撐住啊，不然沒有炸油我要改賣甜湯了」。文章曝光後，不少網友憂心坦言，「美食家沒撐住的話…台灣外食沒東西可以吃了」、「台灣店家大概率7成全中」。

中聯油脂問題大豆沙拉油原料共約1300公噸，流向泰山、福壽、福懋等油廠製成相關產品，消息曝光後，一名地瓜球攤販老闆在Threads發文直呼，這幾天總是緊盯受影響的油品名單，所幸目前使用的「美食家油炸專用油」沒出事，因此喊話「美食家你要撐住啊～不然沒有炸油，我要改賣甜湯了。」

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另有經營餐飲10多年的業者透露，當年開店時就選擇「美食家好炸油」，雖然一桶比其他品牌貴上一、兩百元，當時還被不少人笑傻、勸他改用便宜一點的油，但歷經多年食安風暴後，反而慶幸自己當初的堅持。他感性表示，「這不只是一桶油，是我們用了十多年的習慣，也是我們想給你看得見的安心，謝謝你們陪我們走了這麼久，這份味道，我們會一直乾淨、純粹地守護下去。」

美食家若倒下…網崩潰：外食沒東西吃了



貼文掀起熱烈討論，網友憂心坦言，「如果連美食家都列入名單中，台灣店家大概率7成全中」、「還有台糖！但是說真的，不要再吃大豆油了，可以的話精煉油都不要吃」、「這幾家爆了的話，台灣餐飲要大洗牌了」、「美食家撐住…炸物攤必須生存」、「美食家沒撐住的話…台灣外食沒東西可以吃了」、「擔心的是源頭亂用啊」、「不敢想像如果這次沒有被檢驗出來的後果，每次食安出問題，客人和店家們也都是很無辜被波及」。

全台至少300家業者中鏢！累計回收破1.3萬公斤



對此，台中市食安處表示，經持續追查，目前確認問題油品仍維持18項產品，但涉及批號已增加至30個。福懋出貨下游維持全國共138家業者，福壽全國供應業者則從86家增加至149家，另掌握泰山企業出貨至台中市下游業者共13家。

食安處指出，市府跨局處持續查核各通路，目前相關問題產品均已依規定下架。福壽累計回收5873公斤、福懋累計回收7758公斤，合計已回收13631公斤；至於泰山企業回收數量，則由源頭所在地彰化縣政府持續追蹤。台中市府也將持續追查後續流向，如發現不法情事，將依法裁處。

▼中市公布第二波稽查結果 問題油品增至30批號，可點圖放大。（圖／台中市食安處提供）

