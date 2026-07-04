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前男友混吸6毒狂抖「神明降乩」拒送醫　她香灰塗嘴害吐血慘死

▲▼燕巢五帝廟 。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

▲男子吸毒過量昏厥，前女友卻以為他神明降駕，堅持載他到燕巢五帝廟求助 。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

記者陳宏瑞／高雄報導

彰化一名陳姓女子眼見前男友黃姓男子因混用6種毒品狂抖、胡言亂語，竟以為是神明降駕、久未退乩傷元氣，她不顧國道警方關切，怕吸毒曝光狠心拒絕救護車將男友送醫，一路狂飆南下高雄廟宇求助，最後眼睜睜看著男友在廟內被「塗香灰」後口吐鮮血慘死，高雄高分院審理後依過失致死罪判處陳女有期徒刑7月。

判決指出，2022年6月8日深夜，黃男在陳女位於彰化的住處「開毒趴」，瘋狂混用K他命、一粒沙等多達6種毒品，隨即藥效發作，整個人出現臉部扭曲、搖頭晃腦、甚至無法行動的瀕死中毒症狀。

不料，陳女竟把藥物中毒的抽搐，誤認成是「神明上身」帶來的不適，開著車載著形同活屍的男友一路衝向國道，目標是高雄燕巢區的五帝廟，打算透過民俗療法退乩。

陳女愛車因沒油，停在國道1號南向270公里處的路肩，當時人在車內的黃男早已痛苦不堪，甚至在車廂內拳打腳踢狂喊「呼吸不順」，陳女非但沒幫忙，還伸手強壓黃男的脖子與胸口，企圖讓他安靜下來。

國道警察巡邏發現上前盤查，看到黃男翻白眼、無意識倒臥，直覺不對勁主動詢問「需要叫救護車嗎？」心虛的陳女因害怕吸毒案曝光，竟當場撒謊「沒啦！他只是喝醉酒！」當場打發走警方，繼續將黃男載往廟宇。

9日清晨3點多，兩人終於抵達高雄市燕巢區的五帝廟，此時黃男早已陷入昏迷、脈搏微弱且身體發僵，此時陳女仍不肯送醫，反而「死馬當活馬醫」，竟然抓起廟外天公爐的香灰，瘋狂往黃男臉上塗抹，並在廟內瘋狂焚香膜拜、潑水，直到清晨6點，陳女發現黃男嘴唇發黑，試圖將他拖進廟內時，黃男當場口吐鮮血，魂斷廟前，經法醫解剖，確認黃男死於多重藥物中毒併發橫紋肌溶解症。

法官審理時痛批，陳女明知濫用毒品過量會致死，卻迷信塗香灰等無助行為，錯失黃金救援時間，一審將她判刑8月，她嫌太重提出上訴，高雄高分院考量她已坦承犯行，雖未與被害人家屬和解，仍法外開恩改判徒刑7月，全案仍可上訴。

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