每月帳單「莫名暴增」怒問客服！真相超玄：沒被盜刷　一票狂點頭

▲信用卡示意圖。（圖／資料照）

文／鏡週刊

信用卡帳單對許多人來說，簡直是一個充滿「玄學」的存在，1名網友發文分享，明明平時消費每筆金額都不多，但收到帳單卻常懷疑自己是否遭到盜刷，貼文一出立刻掀起廣大共鳴。

日前有網友在Threads分享心聲，提到帳單上全是60元、100元到300元等零碎消費，平時刷卡都很輕鬆，沒想到加總起來卻高達數萬元，讓他崩潰直呼這簡直是「玄學」，引起許多網友迴響，紛紛表示每到繳費期限，總會懷疑銀行系統出錯，甚至會特地拿計算機重新核對，結果卻總是只能無奈地摸鼻子繳費，更有人打趣道「是不是有神秘力量入侵，篡改了我的消費紀錄？」

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不少網友紛紛留言苦笑「我每期都在檢討、疑惑、茫然，然後又在檢討、疑惑、茫然中度過」、「刷卡時每一筆都很阿沙力，繳費時都懷疑自己是不是頭殼壞掉」、「我這個月好像就買了雙襪子跟洗面乳，應該還好吧，6月應繳：28752」、「更玄的是，花的錢會這樣，少少錢加起來超多，賺的錢不會，怎麼加都很少」。

還有網友分享自己曾因懷疑遭盜刷，而氣憤致電客服的糗事「為什麼本期卡費看起來像兩個月的？銀行冷靜回覆：這就是你這個月刷的錢喔」、「拜託打電話進去罵客服之前先計算機按一下，爛一點的快算完之前就開始演戲，說要再改進」、「原來大家都有一樣的問題，這個月快 20 萬，我還以為是不是被盜刷，看了明細後：沒錯，都是我」。



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