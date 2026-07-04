致癌油流入北市校園增至42間　蔣萬安令阻斷源頭：全面預防性下架

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯油脂股份有限公司旗下大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，計有1300噸流入市面，泰山、福壽、福懋等大廠都中招。北市衛生局表示，本次影響的校園擴大到42校，包括各級學校39校、幼兒園3間，市長蔣萬安說，即刻全面預防性下架、對業者全面稽查，一切即刻的先從源頭阻斷。

食藥署在6月30日傍晚接獲中聯依食品安全衛生管理法主動通報、7月1日傍晚再次接獲通報，「大豆沙拉油」約1300公噸於自主檢驗時，檢出苯駢芘超標。問題產品分別在4月8日、9日及10日出貨予福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸。

北市教育局及衛生局目前規劃專案實地稽查4場，親赴現場進行油品清點及封存作業。衛生局已針對9處通路賣場、2處飯店餐廳稽查，業者皆已配合上游公司下架退回違規產品。另外根據教育局統計，本次事件影響共計42校（園），其中各級學校計39校、幼兒園計3間。

蔣萬安今赴台東參訪2026台東博覽會，受訪時說，就目前教育局了解，去查了學校後，那大概有42間。市府即刻全面先做預防性下架，而且持續的對於業者進行稽查。所以包括教育局、衛生局連續3天，針對包括餐廳、大賣場、飯店，都沒有發現這項問題的油品，但還是針對流入的品項全面預防性下架，先阻斷源頭。

蔣萬安強調，後續也會持續根據台中市政府所公布的查獲源頭、後續流向，如果一旦發現，也是全面的先做預防性下架，一定確保不會有這項問題油品在市面上，一切即刻的先從源頭阻斷。

▼中聯致癌油爆食安危機，食藥署7/3說明流向。（圖／食藥署提供，點圖放大）

▼泰山油品流向圖。（圖／彰化縣衛生局提供，點圖放大）



