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基隆幼兒園爆集體虐童！家長怒砸雞蛋畫面曝　抗議懲處太輕

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區一所私立幼兒園爆發疑似集體虐童事件！一名就讀中班的5歲男童遭教保員捏傷手臂，造成大片瘀青，家長驗傷報案後，陸續有家長出面指控，至少20名幼童疑遭不當對待。由於不滿教育處裁處過輕，且涉案負責人及教保員仍在園內任職，多名被害家長今天（4日）上午前往幼兒園外拉布條、丟雞蛋抗議，要求市府正視幼童受教安全。

▲基隆幼兒園爆教保員集體虐童 家長不滿控懲處過輕怒丟蛋抗議。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆幼兒園爆疑集體虐童，家長不滿丟蛋、拉布條抗議市府裁罰過輕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

被害男童家長表示，孩子日前放學返家後食慾不振，與平時狀況明顯不同，原以為只是天氣變化導致身體不適，直到幫孩子洗澡時，發現其上臂出現大片瘀青。經追問後，孩子才坦承，中午午休因沒有睡覺，遭老師捏傷手臂。家長得知後立即帶孩子驗傷，並向警方報案提告。

家長指出，教育處介入調查時，園方起初僅提供與案件無關的監視器畫面，直到教育處人員要求調閱午休時段完整影像，園方才配合提供。監視器畫面顯示，涉案教保員涉嫌對幼童有拉扯、拖拽、呼巴掌等行為，甚至還以腳踹向躺在地上睡覺的孩子，畫面令家長震驚。

▲基隆幼兒園爆教保員集體虐童 家長不滿控懲處過輕怒丟蛋抗議。（圖／記者郭世賢翻攝）

另有家長控訴，孩子自去年起便出現自行搧巴掌等自傷行為，當時曾向老師詢問原因，卻被告知園內並未發生異常情形。直到虐童事件曝光後，家長才懷疑孩子長期遭受不當對待，自傷行為可能與受虐有關。

基隆市教育處表示，經調查後，認定2名教保員違反《教保服務人員條例》且情節重大，依法各裁處40萬元罰鍰，並終身不得擔任教保服務人員；幼兒園負責人則遭裁處最高6萬元罰鍰，幼兒園停止招生1年，準公共教保服務機構資格也將自次學期起解除契約。

▲基隆幼兒園爆教保員集體虐童 家長不滿控懲處過輕怒丟蛋抗議。（圖／記者郭世賢翻攝）

教育處指出，除2名教保員外，另有1名大班教保員於支援該班期間，也涉及不當對待幼兒情形，市府將彙整全園幼兒受害情況，提出獨立告訴，追究相關教保人員及園方應負的法律責任。

不過，多名被害家長認為，教育處裁罰未能充分反映事件嚴重性，且涉案負責人及部分教保員至今仍在園內任職，恐影響現有幼童安全，因此自發前往幼兒園外抗議，以拉布條、丟雞蛋方式表達訴求，要求市府採取更積極作為，保障幼童受教安全，並徹查相關責任。

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