跟團遊搭遊覽車！一票曝有「座位潛規則」：第1天就決定了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

跟團旅遊時，通常都會坐遊覽車。就有網友好奇發問，遊覽車座位到底能不能更換，若座位上已經放了東西，是不是代表不能坐，引發不少有跟團經驗的網友討論。許多人直言，通常第一天上車坐哪，後面幾天就會默認固定位置，因此第一天就要先搶好座位；若真的想換位子，最好先和團友協調，避免造成其他人困擾。

原PO在Threads發文表示，好奇跟團旅遊時，可不可以換遊覽車位置，「有什麼潛規則嗎？」他也提到，如果座位上已經有人放東西，是不是就代表不能換座位了？

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第一次跟團才知 老屁股「第一天就搶位」

貼文曝光後，不少網友分享經驗，許多人秒點頭，「通常第一天坐哪就會坐哪了，所以第一天要搶位置。」「第一天就決定好了，今年第一次跟團才知道，很多老屁股早早排隊等上車。」「如果想換哪個位置，就跟團友協調好就好了。」「換了別人會很困擾，所以如果要換位置，最好還是問一下。」

也有人表示，「會暈車要先說，他們會挑前面一點的給你。」「有的旅行社先報名先選位，繳訂金時就選好。」「不要坐第一排，不然導遊講話很大聲。」「如果一團人數沒有太滿，都會搶後半部座位，一人坐兩個位置，真的比較舒服。」

還有網友分享荒謬經驗，「我跟團時，第二天上車發現我們的位置被別人坐走，之後每一天他們就固定了。」「我們第一天就坐在最後面，結果同團的第二天說要跟我換位置，我說沒有啊，我沒有要坐前面。」「第一天一群人衝上車把前面位子都搶走，我們走比較慢只能坐後面，結果因為人沒滿坐得很舒服，倒數第二天還被說自私。」