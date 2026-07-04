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轟沈伯洋跟風造謠　黃國昌點名道歉：這種人選台北市長是台灣悲哀

▲民眾黨主席黃國昌出席AI手機運用課程。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌出席AI手機運用課程。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌過去被被媒體爆料，在2021年前後多次前往香港，恐涉及《反滲透法》；昨天台北地院判決出爐，該爆料媒體需移除報導、並判賠10萬。黃國昌今（4日）受訪除了再要求撰寫報導的鏡報、鏡電視道歉，也點名台北市長參選人沈伯洋，當初配合鏡報一條龍在抹黑，現在被打臉，「沈伯洋先生，你什麼時候要公開道歉？還是也要說『那是鏡報說的』？」

網紅四叉貓續咬黃國昌、凱思養狗仔一事，指登記股東「陳美吟」住在美國，為什麼黃國昌的公司要找美國人當股東？對此，黃國昌說，之前很早就講過，這種肉搜未成年小孩的變態講的話，根本沒有回應的必要。

記者追問，那會覺得四叉貓想要把你跟凱思國際掛上鉤嗎？黃國昌重申，這種肉搜未成年小孩的變態講的話，沒有回應的必要，「不過今天如果是鏡電視提問的話，我就當場請教，你們公然做假新聞什麼時候要道歉？」

「我再問一次鏡電視，你們公然做假新聞什麼時候要道歉？」黃國昌說，直接了當的講什麼駭客幫他蒐資料、匯款百萬，到今天鏡電視對這個假新聞都還沒有道歉，「把證據拿出來，媒體是專業的，可以這樣任意抹黑喔？」

至於有關鏡報被判賠、移除報導一事，黃國昌說，這整件事情讓他覺得非常感慨。黨、檢、媒三位一體到底可以墮落到什麼程度？這麼明顯的事實，說他跑去香港、涉及到境外敵對勢力的資金、違反國安法反滲透法，潑髒水潑了半年多，「我再問一次、我再問一次鏡報什麼時候要道歉？」

黃國昌說，結果到法院的時候，鏡報跟法官說「沒有啊，我們是用疑問句啊」、「我們只是提出疑問」，什麼時候做媒體可以墮落成這個樣子？

另外，黃國昌稍早也在臉書表示，沈伯洋一天到晚指責人家在進行認知作戰，結果，連基礎事實都沒查證，就急著利用謊言，掩蓋自己所提出踐踏國會尊嚴的「小弟法案」有多麼可笑的事實，在同溫層討拍順便潑糞，這不是認知作戰，什麼才是認知作戰？這種人要選台北市長，才真的是「笑死。台灣的悲哀」。

「沈伯洋先生，你什麼時候要公開道歉？」黃國昌質疑，還是沈伯洋也打算完全沒有擔當，說「那不是我說的啊，那個是鏡報說的」？台灣的政媒環境什麼時候墮落成這個樣子的？話隨便亂講，最後沒有人要負責任。

黃國昌表示，鏡報的總編輯不是當初嗆說到法院把話講清楚，法院調入出境紀錄就明白了？現在很明白了，「鏡報跟沈伯洋什麼時候要道歉？」

對此，沈伯洋辦公室回應，《鏡報》2025年10月報導，指出黃國昌2021年前後多次前往香港，並質疑可能與凱思國際的金流有關，遭黃國昌提告，在昨日（3日）台北地院判決《鏡報》與總編輯敗訴，要求移除報導並判賠10萬元。 黃國昌同日在社群平台上發文，聲稱沈伯洋配合鏡報散播假消息。 沈伯洋從未主動流傳此說法，沈伯洋所述僅為當時被媒體詢問的狀況，並且在訪問中有明確指出應查證相關報導，並非抹黑。

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