外籍女合歡山「疑高山症發作」呼吸急促　急向警車揮手求救

▲▼員警將3人載往海拔較低的昆陽停車場休息，確認身體狀況無虞後才讓他們自行駕車離開。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城警分局合歡派出所警員白庭嘉日前於執行巡邏勤務時，行經秀林鄉台14甲線32公里處，發現有三名遊客向他奮力揮手，員警見狀後立刻停車上前詢問三人狀況，其中一名黃姓台籍遊客向警方表示其敘利亞籍女性友人身體不適疑似缺氧，希望警方給予協助。



經了解，黃姓男子來自台北，另2名同行友人分別為英國籍男子及敘利亞籍女子，3人為多年好友，特地安排假期來臺相聚，並相約挑戰合歡東峰，三人因低估高山環境及體能消耗，登山過程中逐漸出現身體不適，當抵達合歡山遊客中心附近時，敘利亞籍女子疑因高山症導致過度換氣及缺氧，3人一時不知所措，所幸遇見巡邏經過的員警。





員警發現3人均有臉色蒼白、嘴唇發紫等疑似高山症初期症狀，立即提供巡邏車配備的氧氣瓶協助吸氧，待身體狀況稍微緩解後，考量其身體狀況已不適合繼續停留高海拔地區，立刻協助將3人載往海拔較低的昆陽停車場休息，並確認身體狀況無虞後才讓他們自行駕車離開。



事後，黃姓男子特地致電合歡派出所報平安，並代表同行友人感謝白員即時伸出援手，表示若非警方第一時間協助，後果恐不堪設想，對警方熱心為民服務深表感謝。



新城警分局提醒，合歡山海拔超過3,000公尺，高山環境容易引發高山症，民眾上山前應充分評估自身身體狀況，避免劇烈活動及過度耗費體力，並備妥保暖衣物及相關藥品；若出現頭痛、呼吸困難、噁心、過度換氣等症狀，應立即停止活動，必要時儘速下撤或就醫，以確保自身安全。

