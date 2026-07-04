收詭異公文疑被詐騙！屏東女急報警　烏龍理由曝：寫錯姓氏

▲孫姓女子求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名40歲孫姓女子日前收到一份公文書，雖姓名相符但姓氏卻被誤寫為「張」，讓她懷疑可能遭遇詐騙，緊急前往派出所求助。內埔警方查證後，立即聯繫承辦單位確認該公文確為正式文件，僅因一時疏忽誤植姓氏，虛驚一場。讓她鬆了一口氣，也感謝警方即時協助釐清疑慮。

內埔警分局萬巒所警員林俞均，日前下午2點多值班時，遇一位女子走進派出所諮詢，說她收到一封奇怪公文書，心想是否自己遇到了詐騙案件，請求警方幫忙釐清。

經員警查詢，這位40歲孫姓女子自稱近日收到某專勤隊的公文書，受文者的「名字」是她沒錯，但姓氏卻寫「張」，擔心是否遇到了詐騙案件，因此才來派出所請警察查明。警方聽完敘述過程後，立即撥打該公函上的連絡電話，確認此份公文書是公務機關寄出無誤，另經該承辦人告知，因一時疏忽，誤繕了姓氏，造成誤會，深感歉意。

孫女得知實情後，終於放下心中大石頭，也對員警熱心積極服務，表達由衷感謝，同時員警也讚許孫女，她具備高度警覺性，遇到了可疑事物，能在第一時間直接來派出所找警察求證。

內埔警分局長江世宏呼籲，民眾如遇緊急或可疑情事，可立刻撥打110，或直接到鄰近的派出所找警察幫忙，員警會提供適當協助。