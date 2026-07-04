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韓27歲小護士遭學姊逼瘋！不堪「燒魂」霸凌輕生　總統李在明震怒

▲▼南韓住院與實習醫師罷工，大邱某醫院急診室的護理實習生穿起白袍。（圖／CFP）

▲南韓護理師界衍生出被稱為「燒魂」的職場霸凌文化。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓醫界職場霸凌文化「燒魂」再度釀成悲劇！京畿道廣州市一名27歲護理師姜秀彬，因不堪在職場遭受學姊長達近3年的欺凌而飽受憂鬱症所苦，絕望之下輕生身亡，事件引發全國公憤，就連總統李在明都震怒痛批是「恐怖暴力」。其他受害者也透露，曾因失誤犯錯而遭前輩以藐視的眼神攻擊，職場瀰漫緊張氛圍。

根據韓媒《News1》、《首爾經濟》，27歲的護理師姜秀彬（音譯）在京畿道廣州市某醫院工作，在經歷長達將近3年的「燒魂」職場霸凌後，精神崩潰之際選擇離職。雖然她隨後向勞動廳提出申訴，但最終加害的3名學姐中，竟然只有一人受到「口頭訓誡」的輕微處分，其他人則還留在醫院繼續工作。

眼見公理未得伸張，承受巨大精神痛苦的姜秀彬最終選擇走上絕路。據悉，所謂的「燒魂」霸凌，意指「將靈魂焚燒至化為灰燼為止」，主要是流行於南韓護理師界的職場霸凌文化，經常在新人教育時發生。

▼首爾市城北區某醫院「燒魂」職場霸凌，前輩氣勢凌人教訓後輩。

姜秀彬留下的遺物中，日記本字字血淚，寫著「（她們）不接受我的問候」、「每天都像活在地獄」、「如果辭職就付不起每個月的房租，所以必須再次走進那個地獄」等痛苦字眼。甚至，有前輩當眾嘲諷她，「我可以燒到妳死為止。」

更惡劣的是，在她多次向護理長和護理部求助後，醫院卻毫無作為，未將其與加害者隔離，最終釀成無法挽回的悲劇。

隨著事件發酵，同一間醫院的離職護理師金某也挺身爆料。她透露，自己過去在該醫院急診室工作時，若犯錯，就會被前輩命令清理被摔在地上的針頭等醫療器材，甚至還被帶到心肺復甦（CPR）室痛罵「沒有腦」。

金某認為，比言語暴力更可怕的是「眼神燒魂」，前輩會毫無表情地狠瞪著新人，或故意命令新人「什麼都別做、只能乾站著」原地進行羞辱。金某坦言，自己當時僅入職3個月就精神崩潰、嚇得離開醫療界，而她指認的2名加害者，竟然與逼死姜秀彬的惡魔學姐完全一致。

▲▼南韓總統李在明支持率連續兩周持續下降。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明又震怒了。（圖／達志影像）

在全民悲憤之際，網路上也傳出一起大快人心的民眾反擊。一名曾住在該醫院的民眾A某在網路論壇透露，住院期間每晚都能聽到隔壁病房傳來護理師學姐對後輩的瘋狂咆哮，甚至能聽到後輩無助哭喊和哀號的聲音。

A某不忍看到年輕護理師受折磨，氣得直接向國民申訴箱與政府衛生部門提出正式檢舉，並將霸凌鐵證砸向醫院申訴窗口。在輿論與民眾的強大壓力下，該醫院最終迫使其中一名惡學姐離開。

李在明在社群媒體上罕見大動作發文痛批，「燒魂惡習就是恐怖暴力！無論用教育、慣例或組織文化當藉口，都絕不可能正當化」，隨即下令相關部門對該醫院進行即時勞動檢查，並全面成立專案小組介入調查。

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