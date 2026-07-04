陰道藏12cm巨石！　泰女「爆痛3年」狂飄惡臭：被巫師下黑魔法

▲泰國一名47歲婦女的陰道內有一塊長達12公分的巨大石頭。（圖／翻攝自Facebook／หมอสุนทร กระดูกและข้อ หาดใหญ่）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一名47歲婦女長期受到下腹痛所苦，就醫檢查後竟在陰道內發現一塊長達12公分的巨大石頭。更令人震驚的是，該名婦女向醫師表示，這一切都是因為多年前住在印尼時，遭到當地巫師施展「黑魔法」，強行將異物塞入下體所致。

下腹劇痛3年 陰道驚見12公分「巨石」

根據Thaiger報導，合艾醫院（Hat Yai Hospital）骨科醫師Sunthorn Srisuwan在6月30日在臉書發文指出，這名47歲的女病患過去3年來，一直飽受慢性下腹痛之苦，不僅排尿時感到非常不舒服，陰道還會流出不正常的分泌物。

婦人一開始先前往省立醫院就診，沒想到照了電腦斷層掃描後，赫然發現陰道內有一塊直徑約10到12公分的不規則異物，隨後立刻被轉診至宋卡府（Songkhla province）的合艾醫院接受進一步治療。

跨科通力合作 子宮切除取出異物

婦產科團隊檢查發現，這塊異物十分堅硬，觸感簡直就像一顆大石頭，為了找出最安全的解方，立刻找來骨科團隊會診。

▲手術將巨石取出。（圖／翻攝自Facebook／หมอสุนทร กระดูกและข้อ หาดใหญ่）



醫師們原先考慮將異物擊碎後再從陰道取出，但經過大小、形狀與硬度的全面評估後，Sunthorn Srisuwan認為這做法極可能導致碎片殘留在體內，因此建議直接開刀完整取出。

在手術過程中，婦產科團隊先進行了子宮切除術，並小心翼翼地清除周邊的疤痕組織，隨後在骨科團隊的協助下，雙方聯手騰出足夠的空間，才終於安全將這塊「巨石」順利取出。

巨石剖開藏惡臭泥漿 婦稱遭施「黑魔法」

Sunthorn Srisuwan透露，這名病患自述多年前曾住在印尼，當時被當地一名「黑魔法」巫師硬生生將東西塞入陰道。她宣稱那是好幾年前參加的一場儀式，但對於過程與細節早已記憶模糊。

由於先前的電腦斷層影像顯示異物內部疑似有環狀構造，醫師們在手術後將這塊石頭狀的異物敲開，沒想到裡面竟裝滿液體與散發惡臭的泥狀物。

▲婦人體內還有其他壓克力異物及彩色珠子。（圖／翻攝自Facebook／หมอสุนทร กระดูกและข้อ หาดใหญ่）



經過仔細檢查，內部甚至還藏有直徑約3公分的紅綠色球型壓克力異物，以及11顆約5公釐大的彩色珠子。

Sunthorn Srisuwan坦言，醫療團隊至今仍搞不清楚這個異物究竟是如何製成的，也無法理解為何內部充滿泥狀物與液體，外層卻能形成堅硬的外殼。

但他強調，當初決定整塊完整取出絕對是正確的決定，若貿然在體內擊碎，帶有污染的物質與異物一旦殘留，將會大幅增加患者感染的風險。