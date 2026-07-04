喊綠營里長「豬八戒」引藍營跳腳　蘇巧慧曝里長反應：當過民代都知

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／記者劉耿豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧2日前往板橋老人共餐活動，蘇問民進黨籍廣德里長周建和，是不是已經擔任7屆里長了；周建和回應，是8屆了；蘇巧慧則直接回「哇，周八屆、豬八戒」。藍營砲轟爛哏、非常失禮、對基層的傲慢。周建和本人則是笑回，「哇，全國都知道他要連任八屆了」。蘇巧慧今（4日）受訪時回應，當過民意代表的話就知道，這種台語諧音梗，是里長之間很親切的玩笑，而且他們已經是兩代的交情了，「希望國民黨看我們不用這麼嚴肅」。

蘇巧慧今上午出席彭一書《慧做事 拚未來》土城座談會。對於藍營指控，蘇巧慧受訪時回應，國民黨議員候選人這樣講，大概不知道周建和里長是民進黨板橋非常資深的黨籍里長，即將要競選第八屆的連任，「我們非常熟，都是老朋友了啦」。

蘇巧慧表示，當然，如果當過民意代表的話就知道，第八屆「de-be-gai」（台語：第八屆）、「di-ba-jie」（豬八戒），這種台語的諧音梗，其實是里長之間很親切的玩笑。

蘇巧慧回應，能夠被稱呼這樣的玩笑，也都是很了不起的人，當過八屆、已經服務超過三十年了。所以昨天周里長又也笑著說，「哇，現在全國都知道他要連任八屆了」。其實他們已經是兩代的交情了，「希望國民黨看我們不用這麼嚴肅」。

至於昨天總統賴清德在活動上稱，蘇巧慧立委只會做到年底，拉抬蘇的市長選情。蘇巧慧回應，當然要非常謝謝總統的鼓勵，不過這也是很大的壓力。

蘇巧慧強調，她會全力以赴，跟著新北隊每一個人堅守崗位，非常努力讓大家看見這一次民進黨的新北隊，從市長候選人蘇巧慧，到議員、我們的新北隊，每一個人都是一時之選，每個人都準備好了，誠心誠意地拿出政見來，希望和新北市民一起邁向更升級的好新北。