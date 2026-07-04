「紅茶哥」蹲地偷拍裙底！網友PO文提醒　桃園警逮變態狼

記者沈繼昌／桃園報導

有網友於社群平台PO文指稱，桃園區中正路某百貨公司前有男子疑似持手機，偷拍女性路人裙底，桃園警分局武陵派出所員警獲報後立即趕赴現場搜尋，但男子已離開；員警鍥而不捨積極調閱周邊監視器畫面，逐一比對過濾，成功鎖定劉姓男子，昨（3）日晚間查緝到案，經釐清案情後，依法函請桃園地檢署偵辦偵辦。

▲桃園警分局調閱周邊監視器畫面，昨日查出攝狼出沒在百貨公司附近。（圖／桃園警分局提供）

社群平台指稱，有穿著淺綠色上衣拿著某紅茶飲品男子，在桃園火車站周邊商圈百貨公司附近，專挑穿著制服裙子的女學生偷拍，且行為非常熟練，假借蹲下綁鞋帶偷拍，如蹲下第一次沒拍到，還會衝到樓梯下面，利用高低差再度偷拍。

▲桃園警分局調閱周邊監視器畫面，昨晚查緝劉姓男子到案。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，針對偷拍案，積極調閱周邊監視器畫面，逐一比對過濾後鎖定39歲劉姓男子身分，於昨晚查緝到案，警方釐清案情後，函送桃園地檢署偵辦。

桃園警方呼籲，30日在中正路百貨商圈可能遭偷拍之被害人，請與武陵派出所聯繫，以利釐清案情，電話：（03）336－3964；未經他人同意以偷拍方式攝錄他人隱私部位，已涉及相關刑事責任，切勿以身試法，民眾如發現可疑偷拍行為，請立即向警方報案，共同維護公共場所安全與個人隱私權益。