開警車去救援！　南韓女警「輪胎壓過去」輾斃路倒婦人

▲一名女警開巡邏車趕往救援路倒民眾，卻不慎開車輾過對方導致其傷重不治。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

接獲民眾路倒通報，警方緊急出動救援，沒想到卻演變成無可挽回的奪命悲劇！南韓仁川3日凌晨發生一起極具爭議的「警車輾斃民眾」案件。一名20多歲的女警駕駛巡邏車趕往救援現場時，疑似因視線死角，不慎直接輾過躺在路中央的60多歲婦人，導致對方傷重不知身亡。目前該名女警已遭立案調查。

獲報「有人躺在路上」 巡邏車趕赴現場竟成凶器

根據《韓聯社》報導，南韓仁川彌鄒忽警察署通報，當地時間3日凌晨12點45分左右，警方接獲熱心民眾報案，稱彌鄒忽區崇義洞的一處巷弄內「有民眾倒臥在路邊」。

當地派出所隨即派遣20多歲的A巡官與另一名C警長同車前往現場。怎料，巡邏車在抵達報案地點附近的巷弄準備轉彎時，開車的A巡官疑似完全沒有注意到前方狀況，車輪直接壓過躺在地面上的60多歲女性死者B某。

案發當下視線昏暗 女警辯稱：真的沒看到

不幸遭到警車輾壓的B某，雖經緊急送醫搶救，最終仍因傷勢過重宣告不治。肇事的A女警目前已依南韓《交通事故處理特例法》中的致死罪嫌遭到警方立案調查。

南韓警方相關人士對外說明表示，事故現場屬於路燈較為昏暗的社區巷弄，且剛好位於左轉彎的死角路段。涉案的A女警在接受初步調查時供稱：「當時現場太暗，真的沒有看到地上躺著人。」坦言自己在駕駛過程中存在疏忽。

副駕駛座學長「免責」？ 網友怒火中燒：太離譜

這起離奇案件曝光後，迅速引發南韓社會輿論炸鍋。不過，針對當時坐在副駕駛座的C警長，警方則表示：「由於副駕駛乘客不承擔駕駛時的安全注意義務，因此初步認定C警長不屬於懲處或處罰對象。」

警方後續表示：「目前正在調閱案發地點周邊的監視器（CCTV）以及巡邏車的行車紀錄器，藉此釐清具體的事故原因與肇責比例，後續也將進一步評估是否對肇事女警申請拘留審查。」



更多鏡週刊報導

福茂唱片老闆爆愛上小26歲「已婚印尼女移工」 逼走原配還追討763萬房租

「媽媽被殺了！」日本14歲少年渾身血衝商店求救 驚揭父親清晨動手慘案

印度婦害怕剖腹產再挨刀！老公看YT「自學在家生」 胎盤排不出…失血過多慘死