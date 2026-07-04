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巴威颱風眼牆超清晰「完整對稱」　48小時內達首次巔峰

▲▼巴威颱風眼清晰可見、眼牆完整且對稱。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲巴威颱風眼清晰可見、眼牆完整且對稱。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者李姿慧／台北報導

強颱巴威持續增強中，最新衛星雲圖顯示颱風眼清晰可見、眼牆完整對稱。氣象粉專表示，未來48小時，巴威將達到第1次巔峰狀態。另外，中央氣象署指出，巴威暴風圈還會擴大，後續路徑仍有變數，但不排除發布颱風警報。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出最新衛星雲圖，指出巴威颱風眼清晰可見，眼牆完整且相當對稱，深對流雲團幾乎完全包圍颱風眼，代表整體結構已相當成熟，「未來48小時，將是巴威颱風第1次巔峰狀態！」

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粉專表示，巴威後續強度變化，則需觀察垂直風切是否增強、乾空氣是否侵入，以及颱風是否開始發生眼牆置換等因素，都可能影響後續強度與暴風圈大小。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲巴威上午最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員鄭傑仁則表示，巴威颱風昨晚增強為強烈颱風，近中心最大風速為每秒51公尺，今天上午8點更為增強為每秒53公尺，七級風平均暴風半徑300公里，對流結構扎實，颱風眼清晰可見，為強度比較強的颱風，未來5天內偏西北西移動，這段時間因海洋海溫偏高、大氣條件垂直風切較低，有利颱風發展，「巴威還有再增強趨勢，暴風圈也會擴大。」

至於後續路徑是否會影響台灣，鄭傑仁說明，巴威颱風下周四後將到台灣東南方、日本南方海面，將在太平洋高壓邊緣逐漸北轉，後續路徑不確定性高，轉彎角度則要視太平洋高壓勢力強弱，颱風暴風範圍大小也會影響高壓範圍和趨勢，颱風大一些，太平洋高壓就會往東側調整，變數仍大還要觀察，但不排除有發布颱風警報可能。

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