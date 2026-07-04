萬年破發00940「終於站上12元」　股民曝真心話：年底上看20

▲股民愣見00940站上12元。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

被網友封為「萬年破發」的00940終於站上12元！一名網友驚呼，昨（3日）看到元大台灣價值高息ETF（00940）股價來到12元以上，當天最高12.77元、收在12.73元。消息掀起股民苦笑，有人嘆「9塊半賣掉就飛了」，也有人酸「大盤漲成這樣才到12元，同期ETF早就飛更遠。」

一名網友在臉書《一起聊台股ETF》驚呼，昨天早上才看到的，萬年破發的940竟然有12了，讓他忍不住發文分享。從行情來看，00940當天開盤12.60元、最高12.77元，終場收在12.73元，成交金額約1.8億元。

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文章曝光後，底下網友紛紛直嘆，「會一直破發是因為太多人買它，現在大家都下車了，自然股價就會漲起來」、「9塊半賣掉，就飛回來了」、「同樣月配人家00961是怎麼配的，選股真的很重要」、「113年3/11到115年7/3日漲至12元，好慢長的日子」。

不少股民甚至吐槽「大盤漲成這樣才到12元，換股應該賺更多」、「很多檔同期的都上20元了，還在12元玩」、「00939都不知道飛去哪了」、「還是爛，同時期的都衝到30元了！垃圾爛股」，還有人感嘆「113年3月11日到115年7月3日漲至12元，好漫長的日子」，意外掀起00940持有者的苦笑共鳴。

82萬人錯過！00940、00929、00878一路狂飆



事實上，投資達人股添樂在臉書發文，近一年最「熱賣」的高股息ETF前三名為00940、00929與00878，00940，總計共超過82萬名投資人。他分析，很多人在前兩年一路緊抱，眼見績效始終沒有起色，於是選擇在去年底或年初脫手賣出，想不到賣出後，反而成為新一輪主升段行情起點。

股添樂整理出數據，00929今年漲幅高達73%，00878今年上漲57%，而00940也交出了上漲38%的成績，「00929與00878今年至今為止反而交出擊敗大盤表現」；不少投資人在2024至2025年這兩年買入之後等不到行情，心灰意冷選擇離場，結果離場後股價卻開始迎來一波劇烈上漲。

對於投資人買賣時間點與股價走勢的落差，股添樂表示，投資人常期待股票一買進就上漲、一賣出就下跌，但實際狀況往往不如預期，「真實情況往往是，股票一買進就下跌，一賣出就上漲；而空手的時候股票狂漲，滿手的時候卻又開始凍漲。」