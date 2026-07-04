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社群「越滑越累」不是錯覺！　背後原因找到了

▲▼ 女子,女性,女同事,滑手機。（圖／VCG）

▲示意圖，與本文無關。（圖／VCG）

文／中央社

日本市場調查公司Cross Marketing今天發布的「2026年社群媒體意識調查」顯示，20多歲受訪者中有47.9%表示曾感受到「社群疲勞」，總體而言最多受訪者認為因為資訊量過多。

「日本經濟新聞」報導，這項調查是在今年6月針對日本全國20至69歲男女透過網路問卷進行，共回收3000份有效樣本。

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「社群疲勞」指的是因為使用社群媒體，而感受到精神或肉體呈現疲勞的狀態。

調查結果顯示，有44.6%的受訪者在使用社群媒體時曾有過「想保持距離、休息一下」的想法。以性別來看，有過這樣想法的女性比例為47.5%，男性則為41.7%。

若以年齡層來看，20多歲人口當中有過這類感受的比例最高，達到47.9%；其次是30多歲群體以45.6%緊追在後。而在20多歲與30多歲的女性當中，這項比例更是雙雙突破半數。

當調查進一步問到，在什麼情境下會感到社群疲勞，回答「資訊量過多時」的人佔比最高，達39.5%；其次是「總是刷到千篇一律資訊時」，占30.3%；「感覺到惡意留言或緊繃的網路氛圍時」居第3，占26.2%。

不過在不同年齡層，情況也略有不同。在20多歲的群體當中，回答因為「看到他人的投稿而感到心累」和「明明想停下來卻還一直滑」的比例明顯偏高；而在30多歲人口當中，則是「忍不住與他人做比較」擠進前幾名。

調查也顯示，43.9%的受訪者有過「刻意減少使用社群媒體」的經驗，其中在20多歲群體當中這項比例高達49.5%。而減少使用的理由以「感覺在浪費時間」為最多。

另外，對於社群媒體平台出現由人工智慧（AI）生成的內容，47.6%的受訪者表示曾看過，29.4%表示不清楚；有34.5%的人認為這類內容今後會越來越多，也有26.2%的人抱持負面印象，認為這類內容難以信任。

最後針對「兒童使用社群媒體」，高達80.8%的受訪者認為，不論是透過家庭或學校規範，都應該加以限制。

從年齡層來看，60多歲的群體持這樣想法的比例最高，達到88.2%；20多歲群體的比例則最低，僅有72.5%。此外整體而言，有56.1%的人支持透過法律來進行實質的管束。

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