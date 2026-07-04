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大豆沙拉油檢出苯駢芘！花蓮4家業者受影響　衛生局清查急下架

▲▼花蓮縣衛生局獲報後全面盤點清查。(圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮縣衛生局獲報後全面盤點清查。(圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對中聯油脂股份有限公司自主檢驗發現提供予泰山、福壽及福懋等業者使用之「大豆沙拉油」苯駢芘含量超標一案，花蓮縣衛生局獲報後，經盤點確認，縣內共有4家下游關聯業者使用該批受影響產品，已於3日派員前往該4家業者進行實地稽查，依食藥署公布之問題產品批號逐一核對進銷存紀錄與產品流向，並當場要求業者針對其供貨之通路啟動下架回收，確保問題油品全面退出市場，有效阻斷食安風險。

▲▼花蓮縣衛生局獲報後全面盤點清查。(圖／花蓮衛生局提供，下同）

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花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，本次檢出之「苯駢芘」屬多環芳香烴（PAHs）的一種，通常於食品加工過程產生或受環境污染。我國針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，食品業者負有落實製程管理與自主檢驗之責。

▲▼花蓮縣衛生局獲報後全面盤點清查。(圖／花蓮衛生局提供，下同）

朱家祥特別強調，根據《食品安全衛生管理法》第7條規定，食品業者倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣並辦理回收，且務必通報衛生局；若經查獲未落實自主下架，或未依規定通報者，將依法處以新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。衛生局將持續監控問題產品流向，維護食品供應鏈安全。

▲▼花蓮縣衛生局獲報後全面盤點清查。(圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣內4家下游關聯業者使用該批受影響產品，衞生局當場要求業者啟動下架回收作業。

衛生局呼籲，請鄉親即刻檢視家中現有之大豆沙拉油，若購買之油品與食藥署公告之問題批號相符，請立即停止食用，並保留購買憑證、發票及剩餘油品，儘速前往原購買通路辦理退貨。

花蓮衛生局將持續嚴格監控業者之回收進度與產品流向，守護縣民飲食健康。若對於市售產品有任何疑慮，歡迎撥打花蓮縣衛生局專線（03）822-6959洽詢，將由專人提供說明與協助。

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