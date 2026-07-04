三重17歲少年無照載友「越線狂衝」女闖馬路被撞飛　驚險畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區昨天（3日）晚間，發生一起機車擦撞行人事故！一名少年無照騎乘普通重型機車，載著同樣未成年友人，行經三和路一段與自強路一段路口時，疑似跨線且未注意車前狀況，當場撞上一名違規穿越馬路的女子，強大撞擊力道導致雙方拋飛倒地、全身多處擦挫傷，警方迅速抵達，將雙方送醫並釐清事故原因。現在肇事瞬間畫面曝光，畫面十分驚險。

據了解，無照騎車的17歲黃姓少年，昨天晚間8時許，騎車載著16歲徐姓少年，沿著三重三和路一段往蘆洲方向行駛，不料行經自強路一段口時，遇上未依規定走行人穿越道急忙過馬路的30歲許姓女子，黃少發現後閃避不及，雙方直接撞翻倒地，黃少及徐少在地翻滾數圈後急忙起身，許女則痛得跪地不起。

▲黃少無照騎車行經路口，閃避不及撞上違規穿越馬路的許女。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護車抵達，發現黃少及許女全身有多處擦、挫傷，隨即將兩人送往醫院治療，所幸經診治後均無生命危險，而機車後座的乘客徐男表示不需送醫。警方對黃少進行酒測，並未發現酒駕情況。而黃少因無照騎車，除依規定製單告發外，另將扣牌、移置保管車輛，而許女不依規定穿越車道，也依法開罰；詳細肇事原因，仍待警方後續進一步調查釐清。

▲黃少與友人倒地後隨即起身，許女則痛得跪地不起。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲三重無照少年撞違規穿越馬路女子，警方依法對雙方開罰，後續調查肇事原因。（圖／記者陸運陞翻攝）