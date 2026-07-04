台南南化芒果節推廣住警器　消防宣導居家防火守護安全

▲台南市政府消防局第二大隊南化分隊前進南化遊客中心，推廣住宅用火災警報器及防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升民眾居家防火安全意識，降低住宅火災傷亡及財物損失，台南市消防局第二大隊南化分隊4日在南化遊客中心辦理住宅用火災警報器推廣暨防火宣導活動，結合南化芒果節人潮，透過互動解說及有獎問答，向民眾宣導正確防災觀念。

南化消防分隊表示，住宅用火災警報器可在火災初期偵測煙霧並發出警報，提醒住戶及早應變、即時避難，爭取寶貴逃生時間。現場也向民眾說明住警器安裝位置、使用方式、定期測試及維護保養重點，提醒住宅火災常發生於夜間或清晨，民眾熟睡時不易察覺火勢，裝設住警器可有效降低傷亡風險。

活動並加強宣導用火、用電、瓦斯使用安全，提醒民眾避免電線超載，烹飪時應做到人離火熄，養成良好防火習慣。

市長黃偉哲指出，住宅火災常因發現火勢過晚導致傷亡擴大，呼籲民眾儘速完成住警器裝設，並配合家庭逃生計畫演練，提升居家安全韌性。

消防局長楊宗林表示，住警器能在火災初期即時示警，是提升逃生成功率的重要設備。第二大隊大隊長王騰毅也提醒，住警器應優先裝設於臥室、走廊、客廳通往出口動線及樓梯間等逃生路徑，並定期測試、更換電池，維持最佳警報效能。

南化消防分隊表示，未來將持續深入社區及公共場所推動防火宣導與住警器推廣，強化全民防災意識，守護民眾生命財產安全。