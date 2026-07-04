出社會2年「卡在35k」！他求問月薪50k職業　眾人推2條路

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不同工作就會有不同起薪，天花板也不一樣。就有網友表示，自己出社會已經2年多，目前月薪約3.5萬元，雖然沒有追求年薪百萬，但仍希望未來能達到月薪5萬元，擔心若再不轉換跑道，薪資天花板可能就此固定，因此發文詢問「月薪5萬的工作都在做什麼？」貼文曝光引發討論。

原PO在Dcard工作板以「月薪五萬的工作都在做什麼」為題發文，坦言自己出社會2年多，現在薪水只有35K上下，「感覺再不轉行這樣下去，一輩子天花板就這樣了。」原PO表示，自己其實沒有想過一定要年薪百萬，月薪5萬就已經覺得很厲害，因此想參考大家的工作內容，或看看有哪些新技能值得培養。

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貼文曝光後，不少網友分享月薪5萬左右的職業，包括科技業軟體工程師、科技業輪班作業員、高考公務員、警消、職業軍人、國營事業、台電出差單位、捷運站務員、業務、保全、居服員等。也有人直言，「願意加班或是輪班，要5萬很簡單，但如果要輕鬆賺5萬，又沒什麼技能，那就很難了。」

眾人紛紛留言分享，「志願役，我現在6萬3。」「捷運站輪班仔，目前實領54K。」「台電的出差單位，目前25歲，一個月差不多5萬。」「業務類，公司靠你賺錢的薪水都不會太低。」「科技業PM，月薪約5、6萬，但工作不輕鬆。」

也有人提醒原PO不用太焦慮，「才工作兩年，不需要對薪水太焦慮，提升自己的職場競爭力和職涯規劃比較重要。」「5萬工作通常都不好做。」「做過3萬3的工作，目前做4萬5，只能說錢變多，工作量跟壓力也會多。」